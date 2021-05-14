HERAN 禾聯是相當知名的國產家電品牌，在家電領域主打高規平價的高性價比。冷氣、電視、冰箱、洗衣機，以及我們本次開箱的無線吸塵器，完整承襲這樣 CP 精神。

這次開箱的 HERAN 無線吸塵器 35EP010 是屬於禾聯品牌吸塵器的次旗艦。和最高旗艦 45EP050 相比，35EP010 同樣搭載多段檔位和自動吸力調節；最大吸力降低一些，電池容量小一些，價位卻降低許多！

本篇將開箱禾聯 HERAN HVC-35EP010 無線吸塵器，針對主體和配件做規格解析，並實際測試清潔吸力和握持手感。並列出各品牌無線吸塵器之規格做比對。

HERAN 禾聯無線吸塵器運作核心就是 BLDC 無刷直流馬達。這種馬達相較以前的 DC 馬達，旋轉的效率更高、壽命更長，精準的操控性都很適合應用在家電產品。目前市面上大廠的吸塵器與掃地機器人都廣泛使用這樣的電機技術。

HERAN 35EP010 採用 350W 功率無刷直流馬達，轉速高達 100,000rpm (每分鐘轉次數) 。搭配吸頭足以產生 23,000PA 的吸力。電池為 2,000mAh 電力，根據吸力檔位可持續使用 8-40 分鐘。充電時間則在 4-5 小時左右。

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經過吸力、電力、手感各方面的實測後，可以不諱言地說，HERAN 35EP010 無線吸塵器可以說是萬元價格內最高 CP 值的選擇。

HERAN 35EP010 無線吸塵器在實用性和清潔力上都有著很好的表現；雖然手感與續航上略有不足，但也靠其他設計來加強補足。如果預算有限，想在萬元以下，甚至 5,000 元以內購得合用的無線吸塵器，那 HERAN 絕對是優異性價比的首選。

(科技)