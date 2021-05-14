【回憶殺】沈孟生是80年代的一線男演員，卻因各種負面新聞重創演藝事業，一度落魄到賣牛肉麵，所幸浪子回頭，62歲的他不只有幸福家庭，還是不少戲劇御用的「專業爸爸戶」。

沈孟生早年是台視戲劇的一線男主角，以《八月桂花香》和《春去春又回》逐漸走紅演藝圈，更在武俠劇《香帥傳奇》把「胡鐵花」一角演得搞笑又生動，精湛演技留給眾多觀眾深刻的好印象，他私下的女人緣也很好，曾與陳冲、程秀瑛談過戀愛，但他當時血氣方剛，常常酗酒後就對女友拳打腳踢，大大傷及原本的優質形象，導致無戲可拍，演藝事業一蹶不振，只好轉行擺攤賣牛肉麵扛生計。

沈孟生在《八月桂花香》逐漸累積知名度。李立群(右)、劉松仁(中)、沈孟生(左)。（圖／中時資料照）

沈孟生的兩位著名女友：程秀瑛(左)、陳冲。（圖／中時資料照）

歷經人生的大起大落，沈孟生徹底洗心革面，改掉過往不良的習慣，並抓緊各種拍戲的機會，終於被看到努力和實力，2001年以《貞女、烈女、豪放女》勇奪金鐘獎視帝，再創演藝事業高峰。

沈孟生以《貞女烈女豪放女》拿下金鐘視帝的榮耀。(左起)沈孟生、邱心志、潘儀君。(緯來戲劇台提供)

除了演員生涯復甦，沈孟生的感情也有了著落，42歲迎娶老婆廖芳櫻，努力6年終於生下寶貝兒子，一家三口定居在林口別墅，為了給妻小過好日子，今年62歲的他積極的在台灣、大陸拍戲賺錢，雖然要常常兩地奔波，但只要想到家人的笑臉，再累都值得，而他多半在劇中擔任男女主角的父親角色，現實生活中也是好爸爸、好丈夫，只要有空都樂意在家下廚。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)