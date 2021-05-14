成為母親的過程，從來都不是件容易的事。這一點，趙小僑比誰都清楚。

41歲的趙小僑經歷了懷孕、小產後的堅強令人敬佩，對繼子劉子銓真情流露的表現更讓人感動不已。她用無比的勇氣，讓我們看到身為母親愛的力量...

懷孕、引產 從笑著哭到椎心痛

為了求子，趙小僑從2017年開始便積極備孕、找營養師調身體。2019年她開始嘗試不孕症治療，忍著水腫、頻尿的副作用在子宮扎了數百次針、一共取出50多顆卵子，但無論是人工受孕或試管植入都宣告失敗。身心俱疲的她原本一度想要放棄，但聽到醫師說「有機會再試試」，便咬牙吃了更多藥、打了更多針，一路走來的辛酸血淚，讓她在得知懷孕的那一刻「笑著笑著就哭了」。

夫妻倆原本以為苦盡甘來，但命運捉弄人。即使等到懷孕滿3個月才轉到一般醫院產檢、比其他孕婦檢查的次數更密集，孩子卻還是在4個月停止了心跳。由於消息來得太突然，她當下並沒有反應，只是愣愣地看著超音波螢幕，直到醫生轉身走出房門，劉亮佐撲上來抱著她泣不成聲說：「我們不要再生了。」才回過神來放聲大哭。

胎停的椎心之痛讓人無法忍受。但再怎麼痛，也必須親自送孩子離開。引產那天，趙小僑就像一般產婦一樣經歷了大量出血、陣痛，在12小時的高燒、暈眩、發抖畏寒中，結束了短短4個月的孕婦生涯。後來到恢復室休息，她聽到隔壁產房傳來此起彼落的嬰兒哭聲。

未來有打算再試試看？「很多人都問我這個問題。老實說只要身體調養好，無論要我再吃多少藥、打多少針我都願意。但因為小產風險依然存在，目前我還不知道自己的心理狀況能不能承受再一次的打擊。」

用盡全力求子 為讓兒子多個家人陪伴

趙小僑直言，其實這些年來她早已將銓銓（劉子銓）當成自己親生的孩子。想再生一個是怕兒子未來照顧長輩的負擔太重，沒有其他家人可以互相陪伴。「很多人再三嘗試是因為他們沒有小孩，我有銓銓其實就已經很知足。」

她表示，劉子銓從小就是個貼心的孩子，從國小開始就會替她買各式各樣的小東西；「他送我的第一份禮物是一隻紅色小熊，我到現在還掛在車子擋風玻璃前面。」還有一次劉子銓替趙小僑買了跟自己一模一樣的球鞋，趙小僑笑說：「我跟斗哥說『這小子很會喔，把媽媽當女朋友寵。』」更令人訝異的是，劉子銓連她拍影片喜歡戴髮帶都留意到，連兩年母親節都送她髮帶當禮物，讓她感動到不行；「很少小孩會觀察媽媽需要什麼，更何況銓銓是男生！他真的是一個心思很細膩的孩子。」

母子緣分深 填補內心母愛空缺

問劉子銓對小僑媽咪的第一印象？他說：「第一次見面覺得她很漂亮、有種親切感，當時就感覺她未來會成為我生命中很重要的人。」

雖然趙小僑與劉子銓沒有血緣關係，但母子倆的緣分從第一次見面就濃得化不開。為了劉子銓，趙小僑從對家事一竅不通，到開始學做菜、打掃，人生第一次下廚就是做他最愛的肉醬義大利麵，有一年還請新加坡的朋友遠渡重洋寄來耶誕禮物，只為了守護兒子的赤子之心，一切的一切，都讓劉子銓點滴在心頭。

「爸媽離婚以後，雖然爸爸、奶奶都會照顧我，但還是覺得生命中少了某種東西。認識小僑以後，這塊對母愛的缺失逐漸被填補起來，讓我很幸福。所以當時聽到爸爸要娶她，有種夢想成真的感覺。」

母子倆的好感情即使在劉子銓進入青春期也沒有減少半分。他透露，小僑和其他同學媽媽最大的不同是……

本文作者:戴筠

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年5月號)

【嬰兒與母親】2021年5月號

(中時新聞網)