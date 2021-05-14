手部精細動作也是影響孩子自我進食表現的因素之一。孩子在自然成長過程中，會透過不同的身體器官去感知探索周遭環境；而在自我餵食上，孩子會用雙手去觸摸不同材質的食物，透過觸覺去探索食物，進而慢慢進入自我進食的世界。

隨著孩子的年齡增長，精細動作有不同的發展表現，從「使用整隻手掌操作（粗大抓握）」、到「手指出現前三指或前兩指的動作（指尖抓握）」，再進階到更複雜的手部操作協調（工具的使用）。爸媽在日常生活中，應多增加孩子的手部操作經驗。

４～６個月

●手部精細動作表現

*能伸手觸摸玩具。

*手部有「抓」、「放」的動作（掌心抓握）。

*拿東西靠近嘴巴的動作。

●自我進食動作發展

能用雙手捧著奶瓶，但動作可能會有一點不穩。

●精細動作訓練活動

*將可以吸引孩子注意力的玩具放在孩子伸手可及的地方，吸引孩子做出拍打抓握的動作。

*多增加孩子觸摸不同材質玩

6個月～1歲

●手部精細動作表現

*使用前三指或前兩指抓握小物件（非整個手掌）。

*能使用手指拿起葡萄乾大小的物品。

*雙手同時拿玩具在身體中線互相敲擊遊玩。

●自我進食動作發展

會用手指抓取食物，放入嘴巴中進食。

●精細動作訓練活動

*引導孩子用食指去按壓有按鍵的玩具按鈕。

*按壓玩具電話。

*將嬰兒餅乾、麵包撕成小塊狀，放入碗中引導孩子用手拿取食用。

1～2歲

●手部精細動作表現

*一手抓住物品、一手操作物品（一手拿鼓、另一手敲打）。

*能拿取片狀物（例如：錢幣）。

*能堆疊物品（例如：積木）。

●自我進食動作發展

*能使用吸管吸液態食物或能使用杯子喝水。

*能使用學習湯匙舀碗中的食物。

●精細動作訓練活動

*可以玩投錢幣的遊戲，手指把錢幣拿起，並投入扁洞中。

*收拾玩具，可將不同形狀大小的玩具放到盒子內收起來。

2～3歲

●手部精細動作表現

*有轉開瓶蓋的動作，且能轉開較鬆的瓶蓋。

*放置簡單形狀積木到對應位置上（孩子會調整動作，不會硬壓）。

*可以組裝積木。

*可以一手拿線、一手串珠子。

●自我進食動作發展

*能使用兒童水壺喝水。

*能較好的使用湯匙舀固態食物（例如：飯、蔬菜），比較不會灑落。

*能使用不同的餐具進食（例如：叉子、學習筷等）；也會用扒的方式進食。

●精細動作訓練活動

*可做簡單的木製形狀積木配對（例如：圓形、正方形、三角形等）。

*可做繩子串大珠子的活動。

3～4歲

●手部精細動作表現

*能使用「工具性」的玩具或物品（例如：小槌子、筆、剪刀等）。

*能自行……

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年5月號)

【嬰兒與母親】2021年5月號

(中時新聞網)