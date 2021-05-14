懷孕中的妳，曾經有肚子規律震動的經驗嗎？媽咪別擔心，那是胎兒在打嗝。但是，胎兒打嗝，是正常現象嗎？與胎位之間有什麼關聯嗎？懷孕幾週時可以感受到胎兒打嗝呢？

中山醫院婦產科郭安妮主治醫師表示，懷孕大約24週以後，有時候就可能感覺到胎兒在打嗝。懷孕週數較小時，因為胎兒可以翻轉的空間較大，打嗝的位置也會跟著改變；到了懷孕大約34～36週左右，胎位較固定，胎兒打嗝的位置也會比較固定。如果是頭朝下、胎位正，當胎兒打嗝時，媽咪可能會感覺到下腹部有明顯、規律的震動；如果是臀位（胎兒的屁股朝下），打嗝的位置就會在比較上面。如果打嗝的位置不同，表示胎兒在翻身，胎位正在變換中。

●胎兒為什麼會打嗝？

胎兒在子宮內吞羊水，如果刺激到橫膈膜，就可能會打嗝。打嗝是一種反射，會自行停止，不用擔心。

●胎兒都會打嗝嗎？

懷孕週數愈大，媽咪可以感受到的打嗝可能愈頻繁。有些胎兒經常會打嗝，或是從來沒打嗝、打嗝不頻繁，這些全部都不用擔心。也可能打嗝力道較弱或胎兒較小、或媽咪在忙，就沒有感受到。但就像大人自己的打嗝般，有沒有打嗝都是正常的現象，不用特地去數胎兒打嗝的次數或頻率。

●「胎兒打嗝」與「胎動」的分別？

「胎兒打嗝」時，媽咪的感覺是「肚子有陣發性的規律跳動，大約幾秒鐘就會跳動一次」，胎兒打嗝持續多久不一定，也會自行停止。

「胎動」則是不規律，跟胎兒打嗝的感覺相差較大。胎動大多是胎兒的手或腳在動，可能是肚子「局部」瞬間痛一下、或是有東西游過去的感覺。當胎動出現的同時，有時候甚至可以看到胎兒的手或腳瞬間使媽咪的肚皮鼓起來一塊，立刻又消失；但打嗝時，肚皮上則不會有東西鼓起來。

●胎兒打嗝時間？

打嗝時間長短不一定。郭安妮醫師曾聽過有孕婦說胎兒打嗝30、40分鐘，也有一些孕婦說胎兒打嗝大約5分鐘左右。時間長短因人而異，這些都是正常的現象；完全沒感覺到胎兒打嗝也正常。無論是一天打很多次嗝、或很多天都沒打嗝，也都無妨。

●「胎動」必須量；「胎兒打嗝」不用處理

郭安妮醫師強調，胎兒如果都沒打嗝也沒關係；「胎動」才是重點，只要有胎動即可，一定要注意胎動。胎兒有沒有打嗝不是求救訊號；但沒有胎動、或胎動比平時少了一半以上，卻可能是胎兒的求救訊號！

●胎動怎麼量？

郭安妮醫師建議，28週以後，建議每天測量3次胎動，早上、下午、晚上各一次，每次觀察1～2小時，分別要有至少10次胎動。

本文作者:湯佳珮

(本文摘自【嬰兒與母親】2021年5月號)

【嬰兒與母親】2021年5月號

(中時新聞網)