已故英國黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer），2018年因為絕美造型在哈利王子與梅根的婚禮上暴紅、受封「最美賓客」，她近日接受媒體專訪時表示，一覺醒來看到粉絲人數暴增相當受寵若驚。

綜合英國《每日星報》（Daily Star）、娛樂八卦雜誌《Hello！》等報導，30歲的凱蒂史賓塞2018年在哈利與梅根的婚禮上，以一襲深綠色禮服、同色系斜帽、以及宛如洋娃娃般的完美妝容驚豔眾人，受封當天「最美賓客」一夕暴紅。

凱蒂史賓塞最近接受時尚月刊《Town & Country》英國版專訪時回憶，婚禮隔天她一早醒來看著手機時，還以為別人認錯人了，因為她的Instagram帳號粉絲一夜之間成長了10多倍，從原本的3.7萬人暴增至50萬人左右。

已故英國黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer）。（資料照／TPG、達志影像）
已故英國黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer）。（資料照／TPG、達志影像）

針對一夕成為媒體寵兒及大眾目光焦點，她坦言「非常怪」，而且「有點受寵若驚」。

凱蒂史賓塞有個超級名人姑姑－已故黛安娜王妃（Princess Diana），她的父親是戴妃的弟弟史賓塞伯爵（Earl Charles Spencer），母親是英國名模艾肯特（Victoria Aitken）。

已故英國黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer）。

1997年戴妃車禍過世後，為了讓孩子有普通的童年，史賓塞伯爵將家人帶到南非生活，因此凱蒂史賓塞的童年幾乎是在南非度過的，她後來追隨母親的步伐踏入時尚界成為模特兒，每一次她在Instagram貼出新照片，粉絲們總會驚呼她和凱特王妃或夏綠蒂公主長得有多像。

2019年她分享了一張小時候騎馬的照片，照片中有著明顯嬰兒肥的凱蒂史賓塞張開小嘴向後看，圓圓的大眼睛和夏綠蒂公主相當神似，也引來許多網友驚呼「夏綠蒂長得真像妳」。

2019年凱蒂史賓塞因為認戀差32歲爺級時尚大亨路易斯（Michael Lewis）再度躍上新聞版面，據悉他們已經低調訂婚，婚禮因為新冠疫情延期舉行。

文章來源：Lady Kitty Spencer Opens Up About Life In The Spotlight, Growing Up At Althorp
文章來源：Lady Kitty Spencer speaks honestly about Prince Harry and Meghan Markle's royal wedding
文章來源：Princess Diana's model niece shocks fans with Charlotte-lookalike snap
文章來源：Prince Harry's cousin Lady Kitty Spencer 'overwhelmed' by attention at royal wedding

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(中時新聞網)

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