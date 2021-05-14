已故英國黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer），2018年因為絕美造型在哈利王子與梅根的婚禮上暴紅、受封「最美賓客」，她近日接受媒體專訪時表示，一覺醒來看到粉絲人數暴增相當受寵若驚。

綜合英國《每日星報》（Daily Star）、娛樂八卦雜誌《Hello！》等報導，30歲的凱蒂史賓塞2018年在哈利與梅根的婚禮上，以一襲深綠色禮服、同色系斜帽、以及宛如洋娃娃般的完美妝容驚豔眾人，受封當天「最美賓客」一夕暴紅。

凱蒂史賓塞最近接受時尚月刊《Town & Country》英國版專訪時回憶，婚禮隔天她一早醒來看著手機時，還以為別人認錯人了，因為她的Instagram帳號粉絲一夜之間成長了10多倍，從原本的3.7萬人暴增至50萬人左右。

已故英國黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer）。（資料照／TPG、達志影像）

針對一夕成為媒體寵兒及大眾目光焦點，她坦言「非常怪」，而且「有點受寵若驚」。

凱蒂史賓塞有個超級名人姑姑－已故黛安娜王妃（Princess Diana），她的父親是戴妃的弟弟史賓塞伯爵（Earl Charles Spencer），母親是英國名模艾肯特（Victoria Aitken）。

已故英國黛安娜王妃的姪女凱蒂史賓塞（Lady Kitty Spencer）。

1997年戴妃車禍過世後，為了讓孩子有普通的童年，史賓塞伯爵將家人帶到南非生活，因此凱蒂史賓塞的童年幾乎是在南非度過的，她後來追隨母親的步伐踏入時尚界成為模特兒，每一次她在Instagram貼出新照片，粉絲們總會驚呼她和凱特王妃或夏綠蒂公主長得有多像。

2019年她分享了一張小時候騎馬的照片，照片中有著明顯嬰兒肥的凱蒂史賓塞張開小嘴向後看，圓圓的大眼睛和夏綠蒂公主相當神似，也引來許多網友驚呼「夏綠蒂長得真像妳」。

2019年凱蒂史賓塞因為認戀差32歲爺級時尚大亨路易斯（Michael Lewis）再度躍上新聞版面，據悉他們已經低調訂婚，婚禮因為新冠疫情延期舉行。

(中時新聞網)