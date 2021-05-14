在人際交往中，說話方式不僅是一門藝術，更是重要的生存技巧，搜狐網命理專欄點名，獅子座、天蠍座及射手座的人敢說又敢做，最不怕得罪別人，在他們看來，如果人人都只說好話，那社會就沒意思了，因此即便說真話會遭受別人的白眼，他們還是會堅持說出口。

▍1.獅子座

獅子座天不怕地不怕，不僅不怕說錯話，更不擔心得罪人。他們只說真實的話，對於自己想說的話從來不隱藏，他們會很大方給他人意見，不太在乎會不會讓別人不滿。雖然獅子座是好意，希望能夠幫助別人，但是有時太不注重場合，反而讓別人下不了台。

▍2.天蠍座

只要天蠍座想發言，幾乎沒有人擋得住。他們也不怕得罪人，想說什麼就說什麼，即使被別人嫌棄或討厭也無所謂，因為天蠍座的人不願意壓抑自己，比起得罪人，他們更害怕不說出來會導致更嚴重的後果，因此他們勇於說真話，如果真有什麼後果，天蠍座也會獨自承擔。

▍3.射手座

射手座天生膽子大，個性直接、敢作敢當，什麼都敢說也敢做。射手座的人認為，社會上總需要能夠說出真話的人，加上他們不願意委屈自己，也憋不住內心的想法。他們從都不擔心得罪人，也有本事把得罪的人哄回來，讓大家不會怪罪他們。

(中時新聞網)