隨著本土疫情升溫、通膨疑慮，台股本週遭受重挫，各大類股全面下挫，僅受惠疫情的生技股漲勢較可觀，但有網友疑惑，台股都已經跌成這樣，甚至還破紀錄，「為什麼認賠的畢業文沒幾則？」，底下網友回應「之前賺的還有得賠，等到全吐畢業文才會湧現」。

台股本週連續數日下跌，更創暴跌1400點的史上最大跌點，有網友見此在PTT發文疑惑，這幾天殺盤兇成這樣，還破紀錄，電子、傳產都殺聲隆隆，結果版上認賠的畢業文沒幾個，一反過往遇上大崩盤畢業文連發的常態，是不是還沒殺夠？

貼文曝光後，底下留言蓋起高樓，有人認為是之前賺都已經賺得夠飽了，相對現在的虧損不算什麼，「之前賺的還夠賠阿」、「貨櫃三雄漲這麼多跌一根都還大賺」、「之前賺的還有得賠啊，等到全吐畢業文才會湧現」、「很多人都賺爛了啊，跌個一兩根無感吧」。

另外也有人認為現在還相對在高點，「還沒到底啊急什麼，跌到萬二再說」、「萬五畢業文？」、「再不然要天天跌幅破紀錄，保證三天就有畢業文了」、「融資仔還在死撐，明天再殺一根畢業季就要來了」、「才剛開始而已，急什麼，要回萬二欸」。

台股今（13日）早盤開低下跌逾200點，指數上下震盪662點，盤中兩度翻紅，近午盤再傳疫情消息翻黑，終場下跌232.27點，收在15670.10點；電子權值股台積電下跌13元，收在574元；熱門題材股鋼鐵、航運等呈現疲軟，貨櫃三雄更被打到跌停。

(中時新聞網)