高雄市路竹路北超高壓變電所13日匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，系統供電能力不足，造成今天下午全台分區輪流停電。國民黨青年黨代表、飛碟聯播網「璇外之音」節目主持人李明璇在臉書貼文表示，513全台大停電，真的有點不太單純。為何機組跳機，就能造成全台跳電？可見再生能源發電量不夠，但這更讓人質疑難道數據長期造假？

李明璇13日在臉書貼文表示，今天下午，她差點受困在電梯裡，幸運的是，她還能到地下室把車子開出來。見到整排馬路上的紅綠燈都停擺，交通癱瘓，事故四起，緊接著消防車、救護車的鳴笛聲，充斥各大街小巷。傍晚時，連照亮前方道路的路燈都沒了，比下午的情況還更嚴重。

李明璇質疑，才一個高雄興達電廠跳機，就能導致全台灣停電大亂，她觀察513全台大停電，真的有點不太單純。但是蔡總統說，事故原因是輸配電的電網問題，凸顯台灣分區供電均衡的重要性，以及電網風險管理的重要性。李明璇對此無奈說，也只能姑且信了。

李明璇認為，政府強調此次停電是電網故障，不是缺電喔。根據台電官網顯示：今日預估備轉容量率為供電充裕的綠燈（10.01%），可是興達電廠發電量只佔「全台發電量的3.88%」。為何機組跳機，就能造成全台跳電？可見再生能源發電量不夠，電力一時補不上來；只是更讓人質疑的是「難道數據長期造假嗎？」

請相信政府要改革決心 偶爾停電 也是很正常的⋯ 今天下午，我差點受困在電梯裡 還好幸運能到地下室... 由李明璇發佈於 2021年5月13日 星期四

(中時新聞網)