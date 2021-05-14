台灣本土疫情爆發，3天出現36個本土案例，其中蘆洲獅子會傳播鏈占了半數以上，陳時中13日也表示，蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序相同，皆為「英國變異株」，讓不少人開心直呼找到感染源，但對此前台大感染科醫師林氏璧表示，確認是同一病毒定序不等於找到感染源。

林氏璧在臉書《日本自助旅遊中毒者》PO文指出，從陳時中的發言來看，只能說蘆洲和萬華可以是同一群聚，但在蘆洲，宜蘭和華航諾富特之間並未找到關聯，依舊屬於感染源不明，部分媒體的「找到感染源說」並不正確。

林氏璧近一步解釋，所謂的不明原因感染源是指沒找到人傳人或環境傳人的明顯連結，病毒是同一株的結果並不意外，只是證明這次社區多點開花都可能是這次華航諾富特案傳出去，是很多社區足跡中漏出去的，不是很久以前就進社區的，這是屬於學術範疇之事，但對現況並無幫助，因為已經找不到這些本土病例與華航案之間的關聯，中間更可能已經經過二至三代散播出去。

林氏璧說，當初規定一週內三起不明原因群聚要升第三級警戒的本意應該是，病毒是否已深入社區多點開花、發生速度是否很快，同一株與否意義不大，重點還是在於可不可以靠傳統疫調把有風險的人群匡住，阻斷傳播鍊。現在除了疫調外，在社區檢測，確認病毒是否深入了也很重要。

陳時中部長今出席衛環委員會前接受媒體訪問，表示「升三級的可能性變小了」，蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，皆為「英國變異株」，其中蘆洲群聚的病例與萬華病例找到連結，估計是一連串的傳播鏈。 阿中表示慢慢地有一點輪廓，蘆洲的病... 由日本自助旅遊中毒者發佈於 2021年5月12日 星期三

(中時新聞網)