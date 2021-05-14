高雄興達電廠13日下午發生全廠停機事故，造成全台多個縣市停電，分區輪流供電影響多達數百萬戶，所幸晚間9時左右已大致完成復電作業。此次大停電，也讓不少網友不解，「為何一個電廠跳掉，全台灣都大停電？」相關貼文在網路引起熱議。有網友直言，「維基說是僅次台中與大潭的第三大發電廠」、「備轉容量都捉那麼緊，以後輪流限電變常態」。

PTT論壇八卦版。(圖/翻攝自 PTT論壇)

高雄興達電廠停機，導致全台多縣市停電，也讓PTT網友在八卦版PO文詢問廣大網友，「為什麼一個電廠跳掉就要限電啊？」、「我們的電力用到這麼剛剛好，差一個廠就不行了的喔？還是興達電廠規模超大，佔台灣供電量很大的比例？」。

貼文引起數百網友留言回應，「維基說是僅次台中與大潭的第三大發電廠，但差距多少不知道」、「問蘇院長跟蔡總統啊」、「備轉容量都捉那麼緊，以後輪流限電變常態也不要太意外」、「現在電網都串聯，一個掛掉連鎖效應」、「電不夠>狂操現有機組」。

也有網友表示，「因為用愛發電阿，有人不愛所以電不夠」、「深澳/美農/3接/核能，什麼都不要，電自然天上掉下來？」、「不要問，很可怕」。

總統蔡英文13日開記者會向國人表達歉意，並表示，興達電廠事故原因是輸配電的電網問題，造成部分機組停機，她強調，備轉容量率有10.01%，電廠發電都正常，不是電廠的問題。

(中時新聞網)