馬斯克的決定，停止特斯拉從接受比特幣付款導致的加密貨幣對環境的影響審查。馬斯克週三表示，由於擔心「化石燃料在比特幣採礦中的使用量迅速增加」，特斯拉已停止使用比特幣購買其車輛。

他暗示了劍橋大學研究人員的數據，這些數據表明比特幣今年的用電量激增。

特斯拉不會出售其比特幣，汽車製造商坐擁價值25億美元的數位硬幣，馬斯克表示，一旦開採「向更可持續的能源轉型」，它打算恢復與比特幣的交易。

馬斯克說：「我們也在研究其他使用比特幣能量/交易量不到1％的加密貨幣。」馬斯克的言論擾亂了加密貨幣市場，自他發推文以來，加密貨幣市場的市值蒸發了多達3658.5億美元。

比特幣的批評者長期以來一直對它對環境的影響保持警惕。根據劍橋比特幣電力消耗指數，該加密貨幣比瑞典和馬來西亞等整個國家消耗更多的能源 。

要瞭解比特幣為何如此耗能，您必須查看其底層技術，即區塊鏈。加密專家對馬斯克接受比特幣逆轉的反應比特幣的公共分類賬是分散的，這意味著它不受任何單一機構的控制。世界各地的計算機網絡都在不斷對其進行更新。

所謂的礦工運行專用計算機來解決複雜的數學難題，從而使交易順利進行。這是鑄造新比特幣的唯一方法。

礦工不會免費運行此操作。他們必須在專用設備上投入巨資。稱為「工作量證明」的比特幣模型的一個主要誘因是，如果您設法解決其複雜的哈希算法，則有望獲得某種比特幣的獎勵。

值得注意的是，在馬斯克的支持下，近來狗狗幣的價格大幅上漲，它也使用了工作量證明機制。

薩塞克斯大學商學院教授卡羅爾·亞歷山大（Carol Alexander）解釋說，過去三年來，比特幣的開採「難度」（衡量開採比特幣所需的計算工作量）一直在「上升」。

「越來越多的電力被使用，」亞歷山大告訴CNBC。「這意味著網路難度也將上升（並且）由於哈希率的上升，更多的礦工將進入。」

到目前為止，比特幣的價格已經上漲了近70％。隨著價格上漲， 礦工的收入也增加了，從而激勵了更多的參與者開採加密貨幣。

同時，馬斯克並不是唯一擔心比特幣對環境影響的人。2月，美國財政部長珍葉倫（Janet Yellen）警告說，這種數位硬幣在進行交易時「效率極低」，並使用了「驚人的」電量。

情況很複雜。一方面，比特幣的網路消耗了不可思議的能量。比特幣的大部分開採都集中在大陸，大陸的經濟仍然嚴重依賴煤炭。

上個月，新疆地區的一個煤礦被洪水淹沒並關閉。根據加密行業出版物CoinDesk的說法，這使比特幣的近乎四分之一的哈希率（即計算能力）脫機。

3月，大陸內蒙古地區表示，由於對能源消耗的擔憂，它將關閉該地區的加密貨幣採礦業務。

在辯論的另一面，比特幣投資者試圖迴避這種說法對環境有害的說法。

雖然很難確定推動比特幣發展的能源組合，但加密貨幣行業的一些人士表示，礦工被鼓勵使用可再生能源，因為可再生能源的生產越來越便宜。在大陸，四川省因其廉價的電力和豐富的水電資源而吸引礦工。

上個月，傑克·多西（Jack Dorsey）的金融科技公司Square和Cathie Wood的方舟投資公司（Ark Invest）發表了一份備忘錄，聲稱比特幣實際上將推動可再生能源的創新。但是，批評人士說，他們對此有既得利益。

亞歷山大說，關於比特幣對環境影響的辯論被誤導了，因為大多數與數位資產的交易都沒有在區塊鏈上發生。

她說：「幾乎所有交易都不是在區塊鏈上完成的。」 「這是在二級市場，集中交易上完成的。它們甚至都沒有記錄在區塊鏈上。」

不管比特幣實際上是否是污染者，圍繞其能源消耗的負面含義都使投資者感到擔憂，因為他們意識到公司的道德和環境責任。

ESG（即環境，社會和公司治理）已成為金融市場的增長趨勢，隨著投資組合經理越來越多地將可持續投資納入其戰略。

特斯拉的一些股東可能擔心該公司對比特幣的押注很大，同時還聲稱自己是一家綠色能源公司。

投資公司AJ Bell的金融分析師萊思·哈拉夫（Laith Khalaf）在週四的一份報告中表示：「比特幣的支持者會想知道這會給加密貨幣的未來帶來什麼。」

哈拉夫補充說：「環境問題現在是一個極為敏感的話題，特斯拉的舉動可能會給使用比特幣的企業和消費者敲響警鐘，而迄今為止他們還沒有考慮過其碳足跡，」

「特斯拉的決定無疑給其他接受比特幣的大公司施加壓力，因為董事會現在將對在股東名冊上獲得ESG投資者註意的情況保持警惕。」

(中時新聞網)