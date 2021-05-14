相對於高價的牛排館，不少民眾更愛好便宜的夜市、路邊攤牛排。一名女網友與友人日前到高雄某知名夜市逛街，選擇進入一家牛排店用餐，沒想到餐送上來讓她好崩潰，因為牛排薄到不行，高雄人一看內文秒懂，齊聲說當地人都不會來這逛。

女網友在臉書《爆怨2公社》PO文，表示自己是第一次到該知名夜市，在夜市的牛排館點了一份250的牛排，友人則是點了450的菲力牛排，沒想到餐點一上，牛排的厚度讓她傻眼到不行，原PO無奈表示：「你有發現哪裡怪怪的嗎？牛排的厚度讓我有點傻眼」。

原PO進一步說，朋友點的菲力牛排，看起來也跟組合肉沒兩樣，竟然還要450，突然覺得自己住台中，可以吃到台中的夜市牛排、東東牛排和赤鬼牛排，讓她覺得很幸福。

照片曝光後也引發網友熱議，不少網友直呼：「夜市牛排要450也太貴」、「店家哪來的勇氣」、「這牛排能切這麼薄也是不簡單」、「我以為是烤肉乾」、「不說還以為是50元便當的主菜呢」，當地人更跳出來補刀：「這夜市不就坑觀光客用的嗎」、「高雄人自己都不會去逛了」、「奉勸你下次別來，讓攤商吃自己」、「被罵多少年了從來不改進，當地人早就放棄了」、「身為高雄人，對於這夜市只能回憶，不能真的去」、「誰跟你說這裡可以吃東西的」、「嫁來高雄20年，從來不考慮這夜市」。

(中時新聞網)