哈瑪斯組織從迦薩走廊向以色列發射大量火箭彈，以方用鐵穹防禦系統進行攔截

近來以色列與巴勒斯坦情勢緊張，巴方激進分子從迦薩走廊向以方發射了1050枚火箭彈，以方用鐵穹防禦系統(Iron Dome defence system)進行攔截還頗具成效，實況視頻在網路上引起熱烈討論，甚至有人建議台灣應透過美國向以色列採購鐵穹系統，用來防衛中共部署於福建的遠程火箭彈。姑不論此議在對以色列外交上幾無可能突破，即便突破萬難取得，鐵穹這種對付游擊隊土製火箭用的防禦系統，拿來應對中共完整建制的正規軍，恐怕發揮不了預期的作用。

哈瑪斯從迦薩走廊向以方發射了1050枚火箭彈，以方用鐵穹防禦系統進行選擇性攔截，據稱擊落了數百枚火箭彈。（圖／以色列Rafael)

透過美方向以色列購入鐵穹系統的想法，可能來自於2019年美軍曾計劃購入2個連的鐵穹進行測試，交易由雷神（Raytheon）公司主導，希望併入美國陸軍的哨兵(Sentinel)相位陣列雷達系統，整合後做為導彈陣地防禦無人機或火箭彈等低價武器的輔助措施，今年初已交付第2 批。2020年曾傳出雷神公司向台灣提議採用，但後來沒有下文。

這次由巴勒斯坦激進武裝組織哈瑪斯(Hamas)發動大量火箭彈攻擊，近幾年來已多次發生，這種壓倒性數量攻擊僅有心理上威嚇作用，不易造成實質上較大的傷害。雖然如此，大量火箭來襲，以軍不能不予理睬，但以一般防空導彈來擊落火箭彈又不敷成本，因此專門為哈瑪斯這種游擊隊開發價廉的陽春款防禦系統，加上坦米爾攔截導彈來對付一來就千百發的火箭彈幕。

Video showing HAMAS utilizing a "Multiple Launch Rocket System" towards #Israel. pic.twitter.com/cstUJ983v3 — Global: MilitaryInfo (@Global_Mil_Info) May 12, 2021

為了應對火箭彈的數量，每套鐵穹系統使用較簡單的炮兵雷達，可同時操作數個發射器、數十枚導彈，發射速度極快，系統具有設定好的防衛區域優先順序，只防衛重點區域，大量火箭來襲時只挑重點防禦點，由電腦分配給導彈進行攔截，如果火箭彈彈道落於非重點區域就不予理會以節省彈藥。導彈上雖裝設有短程紅外線與射頻尋標器，由於火箭彈彈道固定容易攔截，有的導彈甚至連射頻尋標器都沒有，別說打不到稍有等級的導彈，就連打一般軍機都有困難。另外，據說系統中用於攔截的坦米爾(Tamir)導彈則是低價大量收集各國的退役空對空導彈進行改裝，價格可以壓到原價的1/40，目的也是為了大量使用時節省經費，否則一波火箭彈來襲就要射出數百枚導彈，以色列再多的國防經費也不夠用。

以色列的鐵穹防禦系統號稱有80%攔截率，選擇性地對來襲火箭彈進行攔截，它使用較低端的攔截導彈與雷達系統，以應對大數量的火箭彈幕。（圖／路透）

這樣的配備能攔得住火箭彈嗎？鐵穹系統原就是為巴勒斯坦的游擊隊量身打造的，游擊隊的武器技術含量很低，所以用鐵穹系統攔截就夠了。哈瑪斯用的是由伊朗提供技術後自行研製的卡桑(Qassam)火箭彈，大多數在加薩走廊北部的難民營中生產，其彈體與發射架很輕，隨處架設可隨時發射。目前已發展到第4型，彈藥約10公斤、射程10至17公里。而由於射程不足，只能打到靠近加薩北部的2個以色列城鎮。以色列曾展示攔截到的火箭彈殘骸，彈體上還印有「山東萊陽鋼鐵廠」的字樣，它是由伊朗向中國購買鋼材加工後再轉到哈瑪斯手上。

We must always stand united in loudly and clearly condemning violence against our friend & ally, Israel.



Last year we once again supported Israeli security funding, and now the Iron Dome continues to save countless Israeli lives.



pic.twitter.com/KKCyFwfQhj — Tim Scott (@SenatorTimScott) May 12, 2021

鐵穹這種應付游擊隊亂射火箭彈的系統，拿到歐美或東南亞幾乎是沒什麼作用，非洲也許用得上，但價錢又太高，所以到現在也沒有什麼國家在使用，因為其性能完全針對哈斯游擊隊的火箭彈幕所設計。而如果要用來對抗解放軍的火箭彈部隊，問題就顯現了。解放軍長程火箭彈是軍用的火箭推進裝置，速度更快，有的還是子母彈設計。若以營為作戰單位，一個遠程火箭炮營有12門PHL-03的300mm火箭彈，或18門89式的122mm火箭彈，一波齊射會有144枚300mm火箭彈和720枚122mm火箭彈，若加上部份的子母彈藥版，以其號稱80%攔截率(最近這次選擇性的實際攔截率只有3成多），大概需要1500套鐵穹系統才夠用，如此規模的鐵穹得花上800多億美元，顯然不是可行的大規模防禦策略。

解放軍長程火箭彈是軍用的火箭推進裝置，速度更快，有的還是子母彈設計。一波齊射會有144枚300mm火箭彈和720枚122mm火箭彈，數量驚人。圖為解放軍遠程火箭炮演習。（圖／新華社）

因此在正規戰當中運用鐵穹系統不僅不划算，效東也不佳。除非像美方原來的設想，只用於重點軍事設施的選擇性防衛，那就是另一套完全不同的戰術思維，而如果攻擊軍事設施的是導彈，鐵穹系統也發揮不了作用，必須整合諸如愛國者防空導彈與短程防空系統才行。美軍目前還在測試此一計劃，未來有可能針對明確的目標自行開發專用系統，而不是拿設計用來打游擊隊的低端武器來防衛高價值的軍事設施。畢竟美國現在的軍事目標是大國競爭，而不是中東沙漠或洞穴裡的恐怖組織。

(中時新聞網)