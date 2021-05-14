美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天建議，已完成接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人，在室外不須戴口罩，在室內多數地方也可不用佩戴。

路透社報導，CDC表示，這項更新版防疫指引將可讓生活開始恢復正常。

CDC還說，完成接種的人在多數地方不須保持人身距離。CDC也希望最新指引可促使更多美國人去接種疫苗。

修訂版指引是重回疫情前生活方式的重大一步。但CDC仍舊建議接種完疫苗的人，在飛機、火車、機場、交通樞紐、大眾運輸工具、醫院、醫師辦公室等地，還是要把口罩戴起來。

CDC也說，在聯邦、州、地方、部落、領地法律要求的地方，完成接種疫苗的人仍應戴上口罩，並遵守這類規定和法規，包括當地的商業和職場指引。

CDC在4月底曾表示，完成接種疫苗的人可以安全從事散步、健行等戶外活動，無須戴上口罩，但建議在公共場所繼續按規定使用口罩。（譯者：楊昭彥）1100514

(中央社)