美國勞動市場數據激勵人心，華爾街股市3大指數今天全都收高，從連續3天的跌勢中回彈。

道瓊工業指數勁揚433.79點或1.29%，以34021.45點作收。

標準普爾500指數揚升49.46點或1.22%，收4112.50 點。

科技股那斯達克指數上漲93.31點或0.72%，收13124.99點。（譯者：楊昭彥）1100514

(中央社)