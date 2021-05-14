揮別連3天跌勢 美股收紅 道瓊勁揚433點 05:242021/05/14 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 別連3天跌勢 美股收紅。（達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞動市場數據激勵人心，華爾街股市3大指數今天全都收高，從連續3天的跌勢中回彈。 道瓊工業指數勁揚433.79點或1.29%，以34021.45點作收。 標準普爾500指數揚升49.46點或1.22%，收4112.50 點。 科技股那斯達克指數上漲93.31點或0.72%，收13124.99點。（譯者：楊昭彥）1100514 (中央社) 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 和梅琳達早沒愛了 比爾蓋茲神隱向球友吐苦水 - 國際 梅根婚禮她最美 哈利超正表妹暴紅曝心聲 - 國際 有錢就是任性 大陸「包圍」駐日美軍基地 - 國際 日福島傳6.0地震 東北新幹線一度停駛 - 政治圈 以色列精銳部隊邊界集結 加薩全面戰爭一觸即發 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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