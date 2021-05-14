新冠肺炎土本疫情再次燒向醫院？中央流行疫情指揮中心（13日）接獲通報，指萬華附近某醫院通報2名60多歲住院病患為確診患者，台北市衛生局稍後證實是「台北市立聯合醫院和平院區」，2位病人已轉到負壓隔離病房，讓人震驚的是，其中1人病人是萬華某茶室的老闆娘，住院第4天才住到負壓隔離病房。目前和平醫院急診暫停，住院部分只出不進。

台北市立聯合醫院和平院區急診近日收治2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎症狀，採檢後確診。台北市衛生局昨晚證實是北市聯醫和平院區。

台北市立聯合醫院和平院區稍後也表示，其中1位感染者是萬華某茶室的老闆娘，起初是因泌尿道問題來此就醫，後來才被發現確診新冠肺炎。

北市府發言人陳智菡表示，台北市長柯文哲昨間已親自到和平醫院視察，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，目前沒有封院的危險，今（14日）將會與衛福部陳時中部長開會。

台北市副市長黃珊珊昨晚在臉書表示，和平醫院已經準備18年，這一次，絕不會歷史重演。醫院發現住院病患確診，今天一整天都已經處理並匡列接觸者，包括醫護及相關清潔人員都已經移至安心檢疫所居家隔離，14日起還會陸續移出居隔人員，門診部今天也已經完成大清消，不接受現場掛號，急診部則是暫時停止全面清消。

指揮中心說明，已隨即於13日晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

1.確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者。

2.立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

3.該院急（門）診營運降載，並全面清消。

4.暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

(中時新聞網)