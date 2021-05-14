新冠肺炎疫情延燒，板橋某國中傳出有學生確診，該校緊急於昨晚通知兩班共54名學生今（14）日暫時不要到校。該校校長表示，尚未接獲衛生單位通知，根據過往演練情況先要求學生們暫時不要到校，等候上級單位進一步通知，學校每天都有消毒。新北市衛生局表示，若接獲通報會立刻啟動防疫措施，所有疫情相關訊息均以中央流行疫情指揮中心發布為準。

據了解，該名學生是本屆畢業班學生，明天要參加國中會考，但該班老師昨晚在群組傳訊，要求全班同學14日不要出門也不要看考場，等候校方通知。

據悉，這名男同學這幾天因感冒症狀沒到校，前往板橋某醫院就醫後，通知同班同學，還說「完了」、「但還是要檢查」，消息立即在全校傳開。

該校校長今早表示，尚未接獲中央與上級單位通知，根據以往演練，已請該班同學今天不用出門，據悉，該班實施分組上課，另外一班含班級導師及專任老師，均依規定停班在家休息。

該校校長指出，學校每天都有派人消毒，加上中央昨公布確診者足跡到樹林，學校更是加強消毒。

新北市衛生局表示，衛生局若接獲指揮中心通報，會立即啟動相關防疫措施，包括外部環境清消及疫調追蹤，所有疫情相關訊息均以指揮中心發布為準。

教育局表示，若真有學生確診，會在學生居家隔離期滿後進行補考，不會影響學生權益。

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(中時 )