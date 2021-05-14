興達電廠現場曝光！煙囪突冒白煙 全台大停電民眾緊急救魚

台灣再次發生大停電，13日下午2時37分，因高雄市路竹區路北超高壓變電所匯流排發生事故，導致電壓驟降，進而造成興達電廠4部機組跳機，損失供電量約220萬瓩，導致頻率驟降，為維持電網穩定，電力系統在第一時間自動啟動低頻卸載，造成部分用戶因此停電。

台電評估短時間內無法立即復電，為維繫電力系統安全，自下午3時起執行緊急分區輪流停電，共影響約400萬戶用戶，後來隨著發電機組陸續恢復併聯，停電戶數及範圍逐漸減少，台電於13日晚間8時正式解除全台緊急分區輪流停電。針對此次停電事故造成民眾不便，台電深表歉意，將全盤檢討並改進供電穩定性。

台電指出，此次跳脫的火力機組中包含燃煤機組，燃煤機組從升載到併聯需要較長時間，加上事故發生時間正值下午，太陽光電發電量因日落逐漸減少，且近期水情不佳影響水力發電，為避免影響民生用水，導致抽蓄水力也無法全力即時救援供電。為維護電力系統安全，台電13日下午3時到晚間8時，針對C、D兩組用戶共執行6輪緊急分區輪流停電，每輪限電時間50分鐘，每輪影響戶數約130萬至230萬戶不等，並於晚間8時正式解除緊急分區輪流停電，恢復正常供電。

台電表示，為確保今夏供電穩定，台電早已安排各火力機組大修或檢修工作，各機組預計五月下旬起陸續完工，趕在夏季用電尖峰前重返供電行列。惟台電指出，今（110）年受到高溫、景氣暢旺等因素影響，用電量已超過原先預估，五月以來用電量更一路攀升、居高不下。台電表示，因應高溫氣候及用電負載趨勢的改變，台電將會檢討發電機組排修期程，持續提升供電穩定性。

台電表示，針對此次停電事故造成用戶不便，台電深感歉意，後續也將詳查事故原因並精進改善，努力避免類似事故再次發生。台電也將透過強化電網穩定性、建置新建燃氣機組、佈建儲能系統及再生能源等方式，力求電力供應穩定性提升。

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(工商 )