興達電廠13日跳機，連指揮中心也停電。（林周義攝）

台灣疫情再起，本土確診個案增加，加上昨(13日)下午突然爆發高雄興達電廠因電網事故全廠停機，全台多個縣市大停電，引發民眾不便。前高雄市長韓國瑜昨晚在臉書發文寫下心情，他說，缺水、停電、股市大跌、疫情升溫，讓人看了擔憂不已，安居樂業本是一個國家該提供給人民的最基本訴求，「但現在的台灣，表面上被當權者各種漂亮的大內宣包裝得風光亮麗！」

韓國瑜13日在臉書貼文指，台灣這幾天，實在有點不平靜，股市動盪不安，網友只能心酸自嘲，準備搬進公園搭帳篷，而新冠本土病例兩天暴增29例，幾乎快要進入三級警戒狀態，民眾人心惶惶，到處搶購各種防疫物資與民生用品，然後乾旱缺水問題尚未從根本得到解決，突然爆出全台大停電，下班時間的馬路上沒了紅綠燈，交通大亂，部分地區也因為停電、同時陷入停水困境。

看到近期的狀況，韓國瑜表示，安居樂業本是一個國家該提供給人民的最基本訴求，但現在的台灣，表面上被當權者各種漂亮的大內宣包裝得風光亮麗，更有餘裕在疫情艱困之虞宣導反公投，實質上內裡卻是缺水、停電、股市大跌、疫情升溫，讓人看了擔憂不已，令他更對腳踏實地、辛勤付出的基層朋友們感到心疼不已。

最後，韓國瑜說，在這樣的非常時期，請大家務必要保重身體、小心防疫，也在此誠摯祈求風調雨順，天佑台灣。

興達電廠停機全台大停電！指揮中心記者會受波及中途斷訊 現場畫面曝光

(中時新聞網)