台股本週殺盤不斷，華爾街日報今天分析，除2019冠狀病毒疾病疫情衝擊外，股市過熱與融資槓桿操作盛行也造成台股大幅回檔，值得美國與其他地方投資人引以為鑑。

自去年初以來，台股表現威猛，在MSCI明晟已開發及新興市場指數中一馬當先。本週卻風雲變色，台灣加權股價指數4天來失血近1615點，跌幅達9.3%，陷入15000點保衛戰；近一年半來表現傲視MSCI明晟指數的寶座恐讓給韓國。

這篇分析寫道，台股急墜近因是2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）本土疫情惡化，疫情爆發以來大致完美無瑕的防疫紀錄蒙塵。

去年3月起，台股旺盛行情刺激愈來愈多投資人融資作多，融資餘額衝上約10年來最高水準。但融資操作恐放大賣壓，因為帳面虧損的投資人會被要求追繳保證金，必須賣掉手中更多股票籌錢。

文章指出，上述情況特別適合解釋台股12日出現的恐慌殺盤。

當天台股加權指數一度崩跌1417.86點，創史上盤中最大跌點。無論公司經營是否倚重國內經濟，幾乎沒有一檔股票能躲過這波跌勢。

以全球晶圓代工龍頭台積電為例，就算獲益於全球旺盛晶片需求，當天盤中股價也一度重挫逾9%。

文章表示，台灣2019冠狀病毒疾病確診病例增加，對民眾來說是壞消息，對營收逾60%源自美國客戶的台積電業績卻影響有限。台灣貢獻台積電營收比例略低於10%，這項數字可能還高估，因為賣給台灣廠商的晶片大多外銷用於其他終端產品。

即使如此，台積電股價仍直線下探，純粹因投資人需要賣股籌錢，而可能接手的買方為數有限。

文末寫道：「台灣絕非槓桿買股增加的唯一地方，美國、印度和韓國都是融資餘額攀升的國家，市場行情大好的時候常如此。這帶來恐慌殺盤風險，一旦發生，實際遭遇困難和不受跌勢起因影響的公司都無法倖免。」1100514

(中央社)