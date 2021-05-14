中租-KY(5871)13日召開法說會，在應收帳款穩健成長、資產品質穩健下，2021年首季營運暢旺，營收、獲利、每股盈餘均創新高。展望後市，公司預期業務將維持雙位數成長，包括台灣及東協應收帳款成長10～15％、中國大陸成長15～20％目標不變。

中租2021年首季合併營收167.59億元，季增5.55％、年增20.2％，歸屬母公司稅後淨利49.7億元，季增達10.93％、年增達26.7％，每股盈餘（EPS）3.6元，全數改寫新高。資產報酬率（ROA）升至3.5％、股東權益報酬率（ROE）升至23％。

其中，台灣營收73.62億元，季增7％、年增17％，稅後淨利26.75億元，季增13％、年增22％。中國大陸營收65.57億元，季增4％、年增28％，稅後淨利30.6億元，季增35％、年增46％。東協營收18.6億元，季增5％、年增10％，稅後淨利5.1億元，季增、年增均47％。

中租表示，首季獲利成長高於營收，主因中國大陸提列呆帳費用減少、整體成本費用率控制得宜、降至26％，加上中國大陸認列財政返還（退稅收益）人民幣9300萬元。合併延滯率維持2.4％、備抵呆帳提存率2.5％，均持穩去年第四季、維持良好水準。

中租首季應收帳款淨額4916.17億元，季增2％、年增18％，維持穩定成長，收益率10％、資金成本2.21％亦維持穩定。其中，台灣2441.12億元，季增5％、年增17％，中國大陸1761.99億元，季減2％、年增23％，東協694.57億元，季增2％、年增11％。

中租指出，首季三大地區應收帳款均繳出雙位數年成長，表現符合預期。與去年第四季相比，台灣業務成長動能持續，中國大陸因春節工作天數減少而下滑。東協動能則因商業活動受疫情影響而略降，各國中仍以越南跟馬來西亞成長較顯著。

(時報資訊)