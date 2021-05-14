綽號「加蚋慶」的知名角頭楊慶順過去在台北市萬華區叱吒風雲，不僅擁有多間賭場，甚至將觸角伸進中央市場，勢力大到能影響台灣菜價的漲跌，又被稱為「賭場教父」，是地下社會的傳奇人物。沒想到，這位「喊水會結凍」的角頭老大，竟於15年前在新北市板橋街頭超近距離槍殺，案件一度造成全台轟動。

2006年10月6日，楊慶順前往板橋找小三洪玉玲幽會，不料他一走出洪女位於中山路的住處，隨即遭一名男子以行刑式手法近距離槍擊，當場倒地不起，送醫後不治身亡。由於死者是身家高達數十億的角頭大哥，警方不敢大意，立即調閱監視器追凶，發現一名年約30歲的男子在外埋伏多時，形跡十分可疑。

社區監視器拍到楊慶順（大門左側）倒下前畫面。

監視器畫面顯示，槍手當時先在案發現場附近的診所埋伏，期間不停抽菸、喝飲料，約40分鐘後見楊慶順從天橋走下，隨即尾隨在後並趁機行凶。雖然監視器拍下槍手長相，卻沒捕捉到凶嫌座車的車牌號碼，案情一度陷入膠著，即便警方將遺留在現場的菸蒂、飲料罐帶回採集DNA，也遲遲無法鎖定槍手身分。

另一方面，楊慶順是在小三住處門口遭槍擊，因此地方一度盛傳，很可能是正宮買凶殺夫。針對類似傳言，元配吳麗珠矢口否認，反指洪玉玲才是幕後藏鏡人，後來為了自清，還特地從加拿大返台接受調查，並透過媒體宣布懸賞200萬元緝凶。意外的是，獎金策略竟真的奏效，槍手黃福生隨後遭人舉報，被警方逮捕。

元配吳麗珠慟失丈夫，還被冠上「買凶殺夫」罪名。

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(中時新聞網)