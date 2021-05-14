台北市萬華傳奇角頭「加蚋慶」楊慶順2006年遭人槍殺，一度扯出正宮和小三互鬥、買凶殺夫等說法，氣得元配吳麗珠砸下200萬元緝凶。懸賞訊息傳出後，警方很快就接獲線報，指男子黃福生就是槍手，隨即將其帶回問話。黃福生到案後，坦承受人指使犯案，但對於幕後藏鏡人卻三緘其口，讓警方一籌莫展。

據了解，黃福生當時被身邊友人出賣，到案後發現警方已掌握大量證據，自知紙包不住火，隨即坦承受人指使槍殺楊慶順，然而他始終不願供出幕後主使者；偵辦期間，死者的一名劉姓好友因小動作頻頻，一度被懷疑是主謀；孰料黃男得知此事後，竟謊稱劉男正是藏鏡人，直到警方深入追查，才排除他涉案。

黃福生槍殺楊慶順後被監視器拍下，成為警方逮人的重要線索。

由於黃福生拒絕透露主使身分，檢警也查不到其他證據，無奈之下只能將他一人起訴，一審依殺人罪判處有期徒刑14年。原以為事件就此告一段落，誰知案子到了二審突然大翻案，黃福生疑似不滿主使者未依約支付安家費，決定透過書面資料供出真凶身分，而幕後主謀竟然就是楊慶順的外甥徐志新。

檢警調查，徐志新接手賭場生意後，不滿楊慶順在幕後操盤，並私吞賭場近億元的公積金，曾和其他外甥聯手對舅舅發難，一度引發內部暴力事件，後來更找上殺手黃福生，交給對方一把槍及50萬元，要他幹掉楊慶順。法院審理後，認定徐男教唆殺人，判處有期徒刑16年；黃則因供出真凶獲減刑至12年10月，全案終於水落石出。

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(中時新聞網)