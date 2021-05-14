傳奇角頭「加蚋慶」楊慶順2006年遭槍殺，幕後主使竟是外甥徐志新，進而牽扯出錯綜複雜的家庭關係。回顧楊慶順一生，其父親是一名菜農，他從小就常跟著爸爸在市場叫賣，卻也因此遭地痞流氓欺負，一氣之下持武士刀把對方殺退，不僅一戰成名，甚至被當地流氓拱為角頭老大，開始在黑社會嶄露頭角。

據了解，楊慶順出生於舊時艋舺的「楊祖厝」地區（現今萬華區寶興街一帶），父親是種筍菜農；1950年代，年少的他跟隨胞兄在萬華中央果菜市場賣菜，不滿遭到當地流氓欺負，憤而持武士刀殺得對方逃之夭夭，從此一戰成名，但也因此被送往小琉球管訓，誰知他竟在途中鋸斷旅社鐵窗逃跑，瞬間聲名大噪。

楊慶順出殯排場聲勢浩大。

回到艋舺後，楊慶順以開設賭場為主要經濟來源，並在萬華「加蚋社」地區（現今萬大路、東園街一帶）成立堂口，勢力範圍迅速擴大，因此道上兄弟都稱呼他為「加蚋慶」；不僅如此，楊慶順獨霸當時全台最大的蔬果配銷市場萬華中央市場地盤多年，甚至能影響台灣菜價漲跌，聲勢如日中天。

1985年，楊慶順因案入監出獄後，結識了在賭場擔任會計的妻子吳麗珠，遂退居幕後、將賭場生意交給妻子打理，自己則前進大陸投資房地產；事隔多年，吳麗珠與情婦洪玉玲爆出爭風吃醋問題，賭場轉手交棒給4位外甥，不料此舉卻讓楊慶順引來殺身之禍，死後又上演親人、小三爭產等戲碼，令人不勝唏噓。

30輛黑頭車齊聚送楊慶順最後一程。

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(中時新聞網)