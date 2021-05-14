桃園13日傳出棄嬰案，一名網友在論壇《Dcard》上發文，娓娓道來在騎樓發現一名被棄置女嬰的心路歷程，貼出好幾張於現場拍下的照片，就連前來處理的員警也略顯手足無措。網友也警示的寫下，遺棄與逃避都一樣，希望別苦了無辜的生命，令網友不勝唏噓。

一名網友13日在論壇《Dcard》心情板發文，標題寫下「今天凌晨，我發現了一個被棄置的女孩」。網友說，13日凌晨4時15分許，他從朋友店裡步出時，突然聽見不尋常的嬰兒哭聲劃破寧靜的夜晚，哭聲斷斷續續出現，卻不見任何人跡，他最後在騎樓垃圾桶子母車下方找到一只藍色的手提布袋，瞬間背脊發麻。

原PO說，他鼓起勇氣翻開袋口時，看見裡頭的女嬰滿頭濕髮躺在袋中，讓他滿是錯愕，後來，在另名調酒師友人的協助下，順利找到附近KTV駐點的警察協助，隨後武陵派出所的員警也趕往處理，並將女嬰送往醫院安置照顧。

原PO感慨地寫下，「謝謝女孩，妳勇敢努力的哭鬧讓緣份拉近了我，不然我沒辦法想像錯開後的我們，妳何時會被發現。」並透露，在當下前來處理的員警臉上都略顯錯愕，其中還交雜著心疼。

文章發布後，迅速登上Dcard熱門文章，截至發稿時間為止，已有近1萬4千人留下表情貼，許多網友紛紛回應，大讚原PO的善意，也為被棄置的女嬰感到不捨。

另外，棄嬰之生母恐涉犯《刑法》第294條的違背義務之遺棄罪，若嬰孩生命無礙，生母將可處6月以上、5年以下有期徒刑；因而致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

(中時新聞網)