熱火隊前天以129比121擊敗塞爾提克，確定進軍季後賽，也讓東區前六強幾乎全部敲定，只是最終排名可能要例行賽最後一天才能出爐，六強依序是七六人、籃網、公鹿、老鷹、熱火與尼克，而今年熱火迎來新隊友歐拉迪波(Victor Oladipo)，不過他到熱火僅出賽4場，全是先發，共打33.5分鐘，場均能貢獻12分3.6籃板3.5助攻，投籃命中率37.2%、三分命中率23.5%、罰球命中率66.7%。

The Heat announce Victor Oladipo will miss the rest of the season. pic.twitter.com/nwP5SHNGDU — NBA TV (@NBATV) May 12, 2021

而不幸的是熱火官方昨天對外宣佈歐拉迪波右四頭肌肌腱受傷，賽季報銷，無法與球隊出征季後賽，對此熱火教頭史波斯查(Erik Spoelstra)也對外發表看法，他說：「歐拉迪波已為了在不接受手術情況下繼續賽季，他考慮了許多可能方法，但為了他的生涯，接受手術治療絕對是最合理的選項。」痛失歐拉迪波對得分戰力多少有點影響。據最新報導他也成功做好了手術，未來有望以健康姿態復出！

本季歐拉迪波輾轉多隊，先從老東家溜馬到火箭，再來到熱火，而在火箭他打最多場，共上場20場都是先發，平均能砍下21.2分4.8籃板5助攻，證明身手仍在，不過到熱火因傷打打停停，遲遲沒有穩定出賽，非常可惜。本季熱火防守能力相當堅強，團隊平均失分是聯盟第五，不過得分反倒是倒數五，主將吉米巴特勒(Jimmy Butler)開季休息一陣子才回歸，對戰力多少有點影響，不過他們還是靠團隊防守闖進季後賽，今天他們將對上東區強權七六人，若能贏球肯定士氣大振，因為目前他們已拿下三連勝了。

(中時新聞網)