台灣鋼鐵集團旗下專業鋼筋加工與配送通路沛波(6248)公布，第一季營收8.7億元，年成長16.22%；稅後淨利1266萬元，年減約23%，每股稅後盈餘（EPS）0.41元。公司指目前需求暢旺，長線展望續樂觀。

沛波表示，受惠旺季效應及鋼市熱絡，帶動第一季營收創歷史同期新高，但因今年原料漲勢強勁，上半年仍在履約去年低價時的接單，致使第一季毛利率較去年同期減0.93%，獲利表現略受影響。經過這段漲價經驗，加上現在鋼筋價一路往上走，已難預測價格頂點、低點，沛波調整承接短單為主策略後，獲利可望於下半年恢復水準。

沛波總經理葉俊良表示，近年由於台商回台投資、台積電設廠及前瞻建設、都更危老及社會住宅興建等，在需求暢旺及鋼筋價格續漲趨勢下，可望支撐業績維持高檔，對公司展望持樂觀看法。

目前國際推動碳中和計畫，初步將削減鋼鐵產量，引發市場對供應緊張的擔憂，在碳中和目標下，未來預期鋼廠將由高爐煉鋼轉變為電爐煉鋼，以減少碳排放量，將大大提升廢鋼需求量，進而推動鋼價持續走高，鋼市前景樂觀。

(時報資訊)