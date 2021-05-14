位於台灣南部高雄的興達電廠於昨（13）日下午2時37分發生故障，影響範圍遍及全台。根據TrendForce第一時間調查半導體產業受損及運作狀況，不影響記憶體與晶圓代工廠運作。

據了解，DRAM與NAND Flash工廠大多正常供電，部分廠區有壓降，但不影響正常運作。

晶圓代工方面，目前是台南的南科園區影響較大，部分工廠有跳電情形發生，但透過不斷電系統支援，初步推估影響有限。

TrendForce指出，從產能來看，DRAM台灣總產能占全球總產能21%；NAND Flash則有包含旺宏(2337)、力積電(6770)以及華邦電(2344)，共占全球產能約1%。另以晶圓代工產能來看，以台積電(2330)、聯電(2303)、世界(5347)與力積電(6770)等公司，四家企業綜合12吋產能占全球比重高達56%；8吋有40%左右。

本次事件由於興達電廠內發生不明原因跳電，以致於電力無法送出，供電不足下緊急實施分區輪流停電。TrendForce表示，由於半導體生產過程中不容許突發性的斷電，否則將造成重大損失，因此在工業用電戶的供電的順序下會以半導體產業為最優先考量，不過目前未有輪流停電的規劃。

DRAM廠南亞科技聲明，未受到停電事件影響。南亞科表示，5月13日台電興達電廠因事故停機導致供電不足，緊急分區輪流停電。經廠內立即確認，南亞科技供電一切正常，沒有受到影響。同時已立即針對原物料供應及外包商進行確認。公司將持續密切觀察事件後續發展，以確保所需原物料供應及出貨無虞。

旺宏表示，廠區未停電，生產正常。

(時報資訊)