基隆婦5/2就出現症狀，比獅子王和羅東遊藝場員工還更早發病。圖為北市消毒照片。（北市環保局提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨曾說，獅子會和宜蘭遊藝場群聚個案的基因定序與諾富特主要那群相同，顯示出這3案可能有關聯。另根據指揮中心公布的疫調結果顯示，確診基隆婦的發病時間比宜蘭羅東遊藝場員工和獅子會前會長都還要更早；另又傳出基隆婦曾至萬華擺攤，而獅子會前會長的足跡則顯示他去過萬華茶藝館。

根據指揮中心的疫調，確診基隆婦人（案1217）在5/1至南投某寺廟參拜用餐、傍晚去高雄某王爺廟進香，後入住另家寺廟的香客大樓過夜，5/2返回基隆開始發燒，5/4至5/10曾赴同家診所就醫5次，5/11出現呼吸困難症狀，去醫院採檢，12日確診。

宜蘭羅東遊藝場員工（案1202）在5/9出現全身無力、發燒和咳嗽等相關症狀，就醫採檢後，在5/11確診；而獅子會前會長（案1203）則是在5/7出現疲倦、咳嗽和畏寒的狀況，5/9發燒就醫採檢，最後在5/11確診。

其中確診基隆婦在5/2就開始出現發燒等症狀，直到12日才確診，而宜蘭羅東遊藝場員工和獅子會前會長分別是在5/9和5/7才出現相關症狀，由此可見基隆婦比遊藝場員工和獅子會前會長都早發病，且預估她已感染近2周。

而基隆婦曾過萬華，另根據昨指揮中心昨公布的個案足跡，獅子會前會長曾去過萬華茶藝館，而萬華茶藝館的群聚案中，也有個案曾去過宜蘭羅東的遊藝場。

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(中時新聞網)