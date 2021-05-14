國內約200萬人深受偏頭痛所苦，盛行率為9.1％，且以女性為大宗，女性盛行率高達14.4%，是男性的3倍；其中，20至40歲女性平均每五名有一人是偏頭痛受害者。然而，偏頭痛發作時除了頭痛，還可能伴隨噁心、嘔吐、怕光、怕吵、害怕特殊氣味，一發作從數小時到幾天不等，嚴重到需要休息，影響工作或生活，長期下來恐惡化為慢性偏頭痛。

●偏頭痛 控制不妥恐演變2影響

台灣頭痛學會理事長暨奇美醫學中心全人醫療科主任林高章醫師說明，偏頭痛屬於一種體質性頭痛（原發性頭痛），其病因來自於三叉神經敏感化，以及腦血管的神經性發炎，雖沒有立即危險性，但痛起來嚴重影響日常生活。根據研究指出，大部分源自於遺傳和荷爾蒙的影響，甚至氣溫變化、環境因素等都可能讓患者刮起腦內風暴。

台灣頭痛學會名譽理事長暨臺北榮民總醫院神經醫學中心主任王署君醫師補充，偏頭痛若不妥善控制，容易演變成「慢性偏頭痛」或「藥物過量型頭痛」，前者約占偏頭痛人數的3%，後者約1%；另外，也可能發生兩種的結合，為「慢性每日頭痛合併藥物濫用」。

●偏頭痛致病因複雜 天氣、壓力、情緒都可能造成

慢性偏頭痛的定義是頭痛持續3個月以上、每月15天以上、每天4小時以上，且15天中有8天被診斷為偏頭痛。

林高章補充，偏頭痛未必是單側頭痛，可能是雙側，甚至整個頭都痛；其成因多元且複雜，偏頭痛或是慢性偏頭痛可能會因為不同的誘發因子而導致頭痛的次數與頻率產生變化，例如天氣變熱或變冷、壓力、睡眠不足、情緒、時差、過分劇烈運動等；女性患者則多受雌激素等荷爾蒙所影響，因此在經期前後較易發作。

王署君進一步指出，氣溫與氣壓變化亦可能造成偏頭痛的發作。近年陸續有研究發現，偏頭痛患者帶有對溫度、痛覺敏感的基因，因此當溫度變化時，特別容易發作，像是低氣壓的颱風來襲，患者發作頻率亦會增加。

偏頭痛致病因複雜 天氣、壓力、情緒都可能造成。(示意圖/常春月刊提供)

●治療慢性偏頭痛 預防與治療為主

慢性偏頭痛會造成嚴重的疾病負擔，患者每個月有15天都在頭痛，且每月有四分之一的時間都處於嚴重偏頭痛的狀態，對於生活、工作影響很大。

王署君解釋，慢性偏頭痛藥物主要有兩種，包括預防與治療。口服預防性藥物包括血清素促動劑、抗癲癇藥、乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑或抗憂鬱藥等，需要長期服用，一般療程需要服藥3至4週，在使用過程中也會伴隨對應藥物的副作用，例如有些藥物會造成體重增加或是反應力變弱等；第二種則是多數常使用的止痛藥，主要是頭痛發作時，醫師才會指示使用。

●健保有條件地給付肉毒桿菌素 延緩頭痛發作程度、時間

除了上述藥物，健保自109年2月1日起有條件地給付肉毒桿菌素用於慢性偏頭痛的預防性治療。若診斷為慢性偏頭痛患者並使用過3種以上預防性藥物無效即可與主治醫師溝通討論是否適合申請。

王署君解釋，肉毒桿菌素原用在醫美除皺，意外發現可以改善偏頭痛。研究顯示，透過施打肉毒桿菌素於頭部前額、枕頁、兩側、肩頸等31處治療點，每3至4個月施打一次，可降低慢性偏頭痛患者的頭痛頻率與嚴重度，延長下次疾病發作時間。

●預防、控制頭痛發作 日常這些習慣要做到

除了透過藥物進行預防與治療，更要搭配生活調適。林高章強調，作息正常、充足睡眠、規律運動，每天補充2000至2500cc水分，避免菸酒與過度激烈運動，都能有效減少發作。 此外，避免辛辣、煙燻等刺激性飲食，與易誘發自身頭痛之食物，如起司、巧克力、柑橘類、紅酒等。

(中時新聞網)