新冠肺炎疫情升溫，疫情警戒升至第二級，讓施打AZ疫苗人數攀升，藝人賈永婕透露日前到亞東醫院接種疫苗，對於被問及是否有副作用？她表示身體完全沒有不適，更強調：「很開心我做了正確的決定」。

賈永婕透露本週一（10日）去亞東醫院施打AZ疫苗，從填寫資料、量血壓、醫生問診到打針，整個流程只花了20分鐘，施打後在觀察區坐了30分鐘，完全沒有異樣就直接回家，當天情況一切如常，第二天則是打針的手臂周圍肌肉有些許痠痛，加上身體有些微微發熱，由於當天需要處理事情，趕緊吞了一顆普拿疼後，身體狀況一切正常，第二天則是手臂有點酸痛，並沒有其他不適狀況。

對於許多人都說施打AZ疫苗，似乎在年輕人身上副作用比較大，也讓她自嘲：「我也很想年輕啊，雖然身體沒有不舒服，但是其實我內心有一點難過」，但也不忘強調：「我很開心我做了正確的決定，是對的事情就要去做」，目前每天都有狂喝水，都有收到政府簡訊關心，讓她覺得相當安心。

對此，網友紛紛留言：「我也打了AZ症狀跟妳一樣，除了第二天有點不舒服，之後就好了」、「女兒施打第一晚晚上難以入睡，後來發高燒了三天才好」、「現在自費都排不到，台南只有開放一間成大醫院」、「一樣打完AZ，情況良好，朋友有的發燒退又燒」。

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(中時新聞網)