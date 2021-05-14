金管會公布金融業獲利最新統計，受惠資本市場熱絡帶動證券業獲利跳增，淨投資收益增加挹注銀行業及保險業獲利成長，使金融三業2021年首季稅前獲利達3176.3億元，較去年同期1575.9億元跳增近1.02倍。

銀行局副局長黃光熙表示，全體銀行業首季稅前獲利1047.5億元，較去年同期907.4億元成長15.4％，但成長幅度在三業中最低。其中，國銀首季稅前獲利897.6億元，較去年同期809.5億元成長10.9％，扭轉前2月衰退8％態勢、重返成長軌道。

全體證券期貨業首季稅前獲利達355.8億元，較去年同期僅5.5億元跳增達63.69倍。其中，證券商達309.13億元，較去年同期虧損36.76億元大幅轉盈，投信業34.53億元，較去年同期23.97億元成長達44.1％，期貨業12.14億元，較去年同期18.29億元減少33.6％。

證期局副局長郭佳君說明，相較去年首季台股加權指數受疫情衝擊大跌，以及華南永昌證因權證而大虧46億元拖累，今年則受惠交投熱絡、指數創高帶動獲利跳增。投信業獲利受惠資產管理規模增加而成長，權證業則因自營操作虧損致使獲利衰退。

保險業首季稅前獲利1773億元，較去年同期663億元跳增達1.67倍。其中，壽險業達1718億元、年增達1.71倍，續創同期新高，產險業55億元、亦年增達83.3％，主要由於壽險公司趁股債多頭走勢積極實現投資利得所帶動。

(時報資訊)