工業電腦廠振樺電(8114)2021年首季營運淡季有撐，歸屬母公司稅後淨利0.39億元，每股盈餘（EPS）0.52元。展望後市，集團表示訂單能見度高，惟缺料缺櫃為干擾出貨進度最大變數，對今年營運仍審慎樂觀，預期隨著供應鏈缺口緩解，營運可望逐季成長。

振樺電董事會通過2021年首季財報，合併營收19.72億元，季減11.88％、仍年增5.86％，若排除匯率影響為年增11％。毛利率34.77％，優於去年第四季31.18％、與去年同期34.8％相當。營益率7.29％，優於去年第四季7.19％及同期3.89％，創近5季高點。

在營收規模淡季有撐、配合本業獲利能力提升，振樺電雖受業外匯損侵蝕獲利約1000萬元，歸屬母公司稅後淨利0.39億元，季減8.96％、年增近1.41倍，獲利表現優於營收，每股盈餘0.52元，低於去年第四季0.57元、優於去年同期0.22元。

振樺電表示，去年第四季起除了印度及部分歐洲國家外，全球主要地區逐步適應新常態下的營運模式，帶動終端需求漸進回歸。其中，POS通路拉貨積極、訂單能見度高，KIOSK亦重返成長軌道，北美捷運閘門系統成為首季主動能。

同時，振樺電持續優化三大事業體資源配置與分工，整體營收雖因疫情影響而尚未達到最佳規模經濟狀態，但隨著整頓綜效逐步顯現、KIOSK獲利結構顯著改善，使毛利率回升至合併以來高檔，營益率亦回升至疫情爆發以來高點。

振樺電4月自結合併營收6.62億元，月減1.85％、仍年增達13.77％。累計前4月合併營收26.35億元、年增7.74％，為同期第3高。集團表示，隨著體質歷經耐心築底後漸進優化，新應用及客戶耕耘亦有所斬獲，今年接單動能強勁、訂單能見度高。

振樺電指出，POS專案成功切入全球零售250強集團客戶，將為未來2～3年重要成長動能。KIOSK因深耕數位金融應用，除持續提供美國電信與有線電視龍頭自助繳費解決方案外，亦獲得近年投資熱潮Bitcoin ATM專案需求，將自本季起陸續出貨。

工業電腦方面，振樺電旗下瑞傳歐洲成功切入電動車充電樁龍頭的運算控制平台需求，將自下半年起出貨。另外，新半導體客戶認可瑞傳的設計製造核心實力，未來將有機會逐步擴大合作範圍。

展望今年，振樺電表示，除了印度市場因疫情仍然嚴峻外，美國、中東與亞洲在新常態下需求動能已逐漸回溫，歷經2年整頓的歐洲亦可望在完全解封後快速成長。不過，全球零組件供貨失衡與貨運缺櫃問題，仍為影響出貨時程的主要變數。

振樺電表示，集團全力鞏固料件，目前出貨仍有遞延2～3個月狀況、達交率約為80％，干擾近期成長力道。不過，集團對今年展望維持審慎樂觀，預期隨著供應鏈缺口緩解，營運可望繳出逐季成長表現。

(時報資訊)