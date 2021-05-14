針對媒體報導臺灣期貨市場5月12日期貨市場斷頭一事，期交所說，臺指選擇權序列眾多，各序列漲跌幅度不一，槓桿倍數亦不同，經統計，所有序列槓桿倍數介於5至37倍，並無報載槓桿倍數高達160至200倍的情事。期交所表示，期貨是多空零和交易，期貨商執行代為沖銷是市場大幅波動下的重要風控機制；且台灣股期市與國際金融市場連動性高，市場變化迅速，提醒交易人應做好風險控管。

就虧損金額而言，虧損最大序列為2021年5月17400賣權，自5/11收盤結算價860點收盤保證金為8萬5千，5月12日盤中上漲最高2500點，最大損失金額8萬2千元，保證金足以涵蓋當日最大虧損。以5/12當日超額損失最大者(亦為虧損金額最大者)為例，其虧損比例為1.12倍，並無媒體所稱1萬元可能虧超過200萬、拿1,000萬可能虧超過20億情事。

受臺股大跌連動影響，臺灣期貨市場5月12日盤中波動幅度擴大，盤中最高下跌1,534點，期貨商啟動風險控管機制，對風險指標低於一定比例(如25%)之期貨部位進行砍倉，由於平時即已落實風險控管機制及動態價格穩定機制發揮效果，依期交所最新統計，5月12日全市場超額損失僅有6,000多萬元，期貨商代為沖銷口數占全市場未沖銷部位比例僅2.68%，5月12日及13日臺灣期貨市場之交易，一切正常。

(時報資訊)