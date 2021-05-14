時碩工業(4566)公布第1季財報，單季營收11.3億元，年成長19.85％，改寫單季營收歷史新高，稅後淨利0.54億元，年減3.78％，每股稅後盈餘為0.78元。

時碩揮別疫情陰霾，帶來報復性成長，第1季來自電動自行車與高端自行車業務爆單，加上汽車產業回溫持續成長。就產品銷售比重來看，汽車傳動應用佔比為37％、汽車安全應用佔比為20％、工業應用佔比為39％、航太應用佔比則為4％。

第1季營業毛利2.32億元，年增12.31％，毛利率20.5％，低於去年同期21.9％，主要因為原材料上漲、匯率與銷售產品組合所影響。時碩將與客戶溝通報價，專注智慧製造確保生產效率最佳化，並強化供應鏈管理能力，提升結構性獲利能力。

受惠汽車零組件隨車市復甦加速出貨、高階及電動自行車零組件銷售維持強勁成長、加上半導體設備與油氣探勘產品零組件延續成長動能，預期整體第2季營收仍然亮眼，公司對於下半年保持樂觀，全年營收還是很有機會挑戰兩位數成長幅度，極有機會再創新高。

(時報資訊)