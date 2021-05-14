全台新冠肺炎疫情不斷擴大，確診者及其足跡遍及各地，引爆全國恐慌。媒體人「逆風的烏鴉」表示，衛福部部長陳時中近來發言爭議多，有人建議公衛專家、前副總統陳建仁應該出來講話，好幫陳時中踩剎車，但這個畫面卻不禁讓他想起，搞笑片《黃飛鴻笑傳》中的經典橋段。

逆風的烏鴉」昨日（13）在臉書發文表示，最近疫情爆了，陳時中講話爭議很多，有人建議陳建仁應該出來講話，幫陳時中踩剎車，「但陳建仁還有臉出來嗎？」逆風的烏鴉直言，作為民進黨在防疫的「王牌」，陳建仁講話是很有份量的；這次防疫他印象最深刻的，就是陳建仁在購買疫苗的發言，陳建仁從頭到尾就一直力挺本土疫苗，而且挺到了「蠢血沸騰」的地步。

逆風的烏鴉指出，去年大概6、7月間，確定本土疫苗研發落後，就是陳建仁最早出來喊話，提出「醫護外購、一般民眾等本土疫苗」的原則。看起來，這句話確實很有影響力，所以指揮中心在外購疫苗問題上不但很消極，甚至到去年年底，都還處於「刁難外購疫苗狀態」。然後，陳建仁被問到本土疫苗的進度，也一直粉飾太平，說本土疫苗研發很順利，進度沒有落後。逆風的烏鴉諷刺道：「所謂的公衛王牌，就是如此。」認為陳建仁一直吹捧本土疫苗，甚至提出了荒腔走板的「醫護打進口，一般人打國產」政策，這不用多說、用常識想就知道，背後恐有利益勾結。

面對外界高喊陳建仁出來救火的狀況，逆風的烏鴉表示，此時此刻叫陳建仁出來，他只想到搞笑片《黃飛鴻笑傳》裡的橋段：黃飛鴻大戰石堅，最後把石堅打得落花流水，正要最後一擊，一個老頭出來了，要黃飛鴻不要趕盡殺絕，給石堅重新做人機會。黃飛鴻鬆手，沒想到石堅吸了一口福壽膏瞬間爆氣，情勢逆轉，黃飛鴻大喊「那個老頭呢？」原來人家已經撩起長袍落跑了。

(中時新聞網)