小編今天（14日）精選5件不可不知的國內外財經大事。外資四個交易日累計賣超台股將近800億元，籌碼壓力未除，法人指出，外資倒貨考量全台缺水，本土疫情失控，加上美股拉回等因素影響，待不確定性告終後，才可能大規模回補。

【1】兩大理由 外資續賣

外資13日延續近期賣超台股慣性，單日賣超226億元，為連續第四個交易日賣超，5月以來賣超金額直逼千億元大關，籌碼壓力未除。法人指出，外資現階段的出脫主要考量美股拉回、台股氣氛受疫情影響兩大理由，不確定性告終後，才可能出現較大規模的資金回頭潮。

【2】國內外利空夾殺 專家：台股恐回測萬五支撐

台股利空因素接二連三，13日再發生全台輪流停電新變數，且美國浮現通膨疑慮及科技股下挫等；投資專家認為，國內外變數夾雜，將使台股整理時間拉長及回測萬五關卡，投資人宜更審慎保守。

【3】證交所：就算封城 也絕不會休市

台灣疫情雪球持續擴大，重創台股，13日再加碼「黑色」星期四，停電籠罩全台，市場關注是否會影響台股交易。對此證交所指出，不管是疫情或停電問題，不會影響台股交易，即使真的萬一封城，也絕對都不會休市。

【4】塞港無解 歐美線運價雙漲

貨櫃船公司與攬貨業者證實，因為貨量激增，加上歐美港口壅塞問題無解，本月15日歐美線運價將出現雙漲局面，美西線每大箱（40呎櫃）漲2百美元，美東漲4百美元，歐洲線漲6百美元，漲價後歐洲線每大箱運價全部破1萬美元，約達1.05萬美元，還有船公司預告5月22日要再漲一波。

【5】遭特斯拉拒用 比特幣暴跌

特斯拉（Tesla）執行長穆斯克12日（周三）在推特表示，該公司將暫停接受客戶使用比特幣購車，因比特幣挖礦會造成化石燃料使用急速增加。該則推文發布後，不但使比特幣價格暴跌，以太幣等加密貨幣也應聲倒地，整體加密貨幣市值一度蒸發逾3,650億美元。

(中時新聞網)