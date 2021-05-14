Rodriguez and Lore are expected to sign formal paperwork shortly, and sources say A-Rod and Lore are equal, 50-50 partners in the purchase. https://t.co/9u5GqadCLH — Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞14日搶先爆料，前MLB球星羅德里茲(A-Rod)攜手企業家馬克洛爾，確定用15億美元的天價跟灰狼老闆格倫泰勒買下球隊，雙方將在近期簽署正式文件，A-Rod與洛爾將會分別持有50％灰狼股份。

身為MLB三屆年度MVP得主，45歲的羅德里茲始終想要成為一支職業球隊的老闆，如今終於得償所願，至於49歲的馬克洛爾，則是美國電子商務巨頭與投資者，沒想到兩人總算完成先前賈奈特沒有辦法成功的灰狼收購案，且成灰狼新老闆。

格倫泰勒是在1994年以8800萬美元的價碼買下灰狼，如今整整漲了十幾倍賣出，也算相當划算的投資，畢竟泰勒近年備受批評不懂得經營球隊，也讓灰狼戰績始終低迷，本季目前只拿22勝47敗，排在西區第13，早跟季後賽宣告無緣。

格倫泰勒開出賣掉灰狼的兩大條件是，第一價碼不可以低於12億美元，第二球隊必須繼續留在明尼蘇達，看來羅德里茲與馬克洛爾的收購團隊完全滿足泰勒的需求，接下來就看羅德里茲與馬克洛爾兩名新老闆，能否帶領灰狼擺脫近年爛隊形象。

(中時 )