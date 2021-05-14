因高雄市路竹路北超高壓變電所匯流排故障，興達發電廠昨(13日)下午突停機，導致全台各地出現輪流大停電的狀況，有政論節目在直播時也受到波及，開場沒多久攝影棚燈光全滅，畫面暗黑一片，主持人、現場來賓立刻拿出手機手電筒功能照臉繼續播放。這段畫面曝光後，不少網友也在影片下方留言直呼「玫瑰之夜(台灣早期有名的靈異節目)」、「給自己打燈、尋光明，真實的節目體驗」。

由主持人錢怡君主持的政論節目《新聞大白話》昨下午四點起進行現場直播，昨節目開始前因國家級斷電警報已陸續傳送給民眾，所以一開始就談論總統蔡英文的非核家園政策，未料才聊沒多久，位於內湖區的攝影棚也停電，現場漆黑一片。錢怡君當時還說，原先攝影棚有一個小小的緊急電力，但吃電量大，後來也熄滅，等待備用電力的她和來賓只好先使用手機裡的手電筒功能照臉。

由於節目沒停仍繼續進行，不少觀眾透過直播可看到，節目來賓、媒體人謝寒冰、羅友志拿手機手電筒照臉繼續談論，謝寒冰也說，「現在我們正在經歷一個蠻恐怖狀況，這不是鬼故事、這是現場，我想現在沒人懷疑台灣電力的脆弱了，供電極度不穩定，台灣還需要敵人攻打嗎？」

事後謝寒冰也在臉書貼文寫下，「繼多年前在中天火災中繼續錄影後，這次在TVBS終於嘗試了生平第一次摸黑錄影...又解鎖了一個人生成就了」。不少網友見狀也說，「哈！人生還有好多新體驗等你、加油」、「敬業！相信你們也熱壞了」、「好像在拍鬼話連篇的鬼故事節目錄影的感覺」、「這是在上靈異節目嗎？」「沒仔細看因為在錄靈異節目XD」。

興達電廠現場曝光！煙囪突冒白煙 全台大停電民眾緊急救魚

(中時新聞網)