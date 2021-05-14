智邦(2345)疫情衝擊、零組件供貨吃緊的壓力下，單季稅後淨利年增加9%、季減少17%，首季每股獲利2.02元，執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，智邦將會更嚴肅審慎面對接下來的不確定性，另外，400G資料中心交換器也將在第二季底出貨。

智邦第一季合併營收131.9億元，年增加13%、季減少16%，第一季合併營業毛利25.3億元，年增加12%、季減少22%，單季合併營業利益12億元，年增加8%、季減少36%，單季利合併稅前淨利為13.7億元，年增加6%、季減少18 %，單季稅後淨利為11.2億元，年增加9 %，季減少17%，單季每股稅後淨利2.02元。

智邦董事會也通過竹北AI智慧園區智慧工廠建築設計興建預算27.88億元，由董事會授權董事長處理後續資金運用、代表簽訂相關合約，另外，此次董事會也通過人事案，現任智邦科技財務長林明蓉將轉任智邦科技總經理特助，於6月18日正式生效，未來林明蓉將負責智邦集團開放網路技術與系統整合等創新合作項目，相關工作將由現任財務主管陳芳儀接任。

董事長郭飛龍表示，除了擔任財務長職務，過去多年，林明蓉也同時負責品牌業務發展，並參與多項創新技術投資評估，而這次職務調整，將借重林明蓉過去在開放網路技術領域所累積的經驗，以及對開放網路解決方案創新化、系統化發展的願景，為智邦集團在學術界、新創界發掘更多合作可能，進一步拓展智邦集團在新世代網路系統解決方案布局深度；而延續智邦集團近年積極推動世代交替、老幹新枝的公司策略主軸，陳芳儀在智邦具有多年財務工作資歷，近幾年也負責多項公司重大投資案財務規劃作業。

智邦執行長馬思睿(Edgar Masri)表示，在疫情衝擊、零組件供貨吃緊的壓力下，智邦第一季營收達131.98億元，較109年同期成長13%。

馬思睿強調，儘管整體訂單能見度持續提高，但眼前的挑戰也不容小覷，全球性的零組件供貨短缺、匯率波動風險，在第一季已對智邦獲利能力帶來負面影響，也因此，智邦將會更嚴肅審慎面對接下來的不確定性，除了深化與客戶、供應商的合作夥伴關係外，更將整合採購、生產、研發、銷售等部門環節，為客戶與供應商夥伴提供更大彈性的合作空間、降低缺料帶來的衝擊。

以智邦後續產品線與技術布局來看，馬思睿指出，400G資料中心交換器預計將在今年第二季底出貨，在電信網路設備市場部份，智邦也積極拓展5G基地台路由器與網路匯聚路由器市場，而在企業網路設備部份，智邦也已與多家品牌通路客戶合作，建置導入開放網路解決方案；至於在新興技術布局部份，智邦則是在人工智慧與量子運算領域，持續與多家策略合作夥伴深度合作，共同激盪技術創新的可能性。

(時報資訊)