高雄市路竹路北超高壓變電所13日匯流排故障，導致高雄興達電廠4部機組跳電，台電緊急進行分區輪流限電，影響1010萬戶次，外界紛紛痛批總統蔡英文「不缺電」承諾跳票。國民黨立委李貴敏指出，經濟部次長曾文生與台電董事長楊偉甫曾在質詢期間，斬釘截鐵的說台灣沒有缺電問題；這次台灣無預警的大停電，不僅證實了外媒對台灣基礎建設落後的批評，更體現了蔡政府「小編治國」與「有政府騙很大」的笑話。

李貴敏昨日（13）在臉書發表文章《小編治國 心存僥倖沒法解決缺電問題》，內文表示，又是一次無預警的大停電，難怪外媒近來多次批評台灣的基礎建設落後，從鐵路到水利，從交通道電力供應，與耀眼的高科技產業宛如兩個世界，形成嚴重的對比。

李貴敏質疑：「一個興達電廠故障，就能全台大停電？這就算供電充足、穩定嗎？民進黨說好的「不缺電」在哪呢？」李指出，不久前，經濟部次長曾文生及台電董事長可是在立法院答覆我質詢時斬釘截鐵地説台灣沒有缺電問題呢。李痛批，缺水丶缺疫苗，現在又缺電，號誌不亮、交通打結、電梯被困，幾百萬戶居民生活嚴重困擾不說，會不會影響工業生產？甚至波及明天股市與投資人信心？

不僅如此，李貴敏更抨擊，台灣的投資環境已經夠脆弱了，實在禁不起這只知做梗圖，企圖以半真半假資訊迷惑人民的執政團隊一次又一次的折磨；執政毫無章法，有問題無力解決，這就是蘇貞昌口中的「有政府、會做事」？只怕是有政府騙很大吧，真是笑話！

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(中時新聞網)