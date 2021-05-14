高雄路竹路北超高壓變電所昨出現匯流排故障，導致興達電廠跳機，又造成全台無預警大停電。民進黨昨天上上下下大喊「台灣不缺電」，國民黨前主席朱立倫今天一早在臉書發文說，既然不缺電，「那還蓋什麼三接外推阿！」

朱立倫說，這次興達電廠起因電網事故，造成全台大停電，就是因北部長期缺電，需要南電北送，且因用電吃緊影響電網穩定性導致，民進黨還要跟民眾說「台灣不缺電」，根本是自欺欺人。

朱立倫說，台電也坦承，「原先預估的供電能量、尖峰負載大概有10％，但實際上供電能力出現誤差」，太陽能跟風力發電少於預測值，導致危機發生，「講白了就是缺電」，也等同撕開備載容量恐怕根本不如台電公佈的10.01％的殘酷真相；政府必須立刻徹查數據真假。

朱立倫指出，他再次強調，如果當下發電僅佔全台用電3.88％的興達電廠發生事故都能癱瘓全台用電，那恐怕蔡政府要全面檢討台灣的能源政策，否則風險只會與日俱增，造成民眾的恐慌不安。

興達電廠停機全台大停電！ 謝龍介怒批民進黨政府「能源政策根本錯誤」

(中時 )