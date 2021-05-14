台北時間5月14日凌晨西甲足球聯賽迎來重頭戲，目前比賽已進入到白熱化的第36輪，而皇家馬德里以4：1大勝格拉納達，總排名超越巴塞隆納成為第二，目前僅落後第一的馬德里競技2分，還保有拿下西甲冠軍一絲希望。而皇馬也是去年冠軍，所以他們與巴薩同樣背負許多壓力，尤其面對弱隊時真的不能輸球，否則排名將有天搖地動的變化，好在他們打敗格拉納達，不過其實上一場若贏下塞維亞就能提前登頂，只不過最後與對手踢平。

Real Madrid keep the #LaLiga title race alive with a big win against Granada. pic.twitter.com/ZkFvw2nRhK — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) May 13, 2021

這場比賽也是皇馬對格拉納達的12連勝，相信在賽前他們非常有信心拿下這一場，這場比賽皇馬的主將都有好表現，在比賽進行到第17分鐘時主將「魔笛」莫德里奇(Luka Modric)率先射門得分，接著在上半場加時階段羅德里戈(Rodrygo Goes)再踢進第二球，但對方不甘示弱，第71分鐘時荷西莫里納(Jorge Molina)為格拉納達踢回分數，來到1：2，不過皇馬之後攻勢再起，在第75和76分鐘連續進球，球星本澤馬(Karim Benzema)踢進最致命的第四球。

而贏下這場關鍵戰役的皇馬拿到78分的總積分，正式超越巴薩的76分，也讓後者幾乎無緣爭冠，西甲冠軍可說是由他們與馬德里競技來爭奪，他們目前僅落後馬德里競技2分，接下來的比賽勢必要全勝才行，因為下一輪皇馬若輸球但馬德里競技贏球，後者將提前奪下西甲冠軍，而若皇馬後兩場全勝還得寄望馬德里競技輸掉一場，才有機會逆襲奪冠，相信接下來的戰況將非常扣人心弦！皇馬若想衛冕皮真的要繃緊了！

(中時新聞網)