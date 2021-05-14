(09:19更新)

台股今(14日)開高走高，開盤不到20分鐘即漲逾330點，收復萬六大關。

周四美股全面收紅，台北股市今(14日)開盤以15819.24點開出，上漲149.1點，指數開高持續走高，漲逾260點，站上15900點，往萬六關卡前進，台積電開盤即上漲9元，以556元開出，聯發科大漲21元，開在894元，聯電開盤漲0.25元，開在48.8元，包括面板、鋼鐵、航運族群全都呈現上漲。

美國勞動部公布初領失業救濟金人數優於市場預期，美股反彈，道瓊工業指數收盤上漲433.79點(或1.29%)，收在34021.45點，標普500指數終場上漲49.46點(或1.22%)，收在4112.50點，那斯達克指數收盤上漲93.31點(或0.72%)，以13124.99點作收，費城半導體指數終場上漲42.79點(或1.50%)，收在2893.94點。

台股13日開低，盤中上沖下洗662點，終場加權指數以15670.10點作收，下跌232.27點，成交值5682億元，三大法人外資及陸資賣超226.7億元，自營商賣超40.94億元，投信則是買超6.59億元，合計賣超261.05億元。

法人表示，市場因疫情消息短線急跌，基本面沒有改變，當美股回穩、台股指數也回穩，市場投資信心恢復，航運、鋼鐵股等本周股價修正後才有反攻的機會。

(中時新聞網)