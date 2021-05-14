光學元件廠—先進光(3362)及中揚光(6668)第1季財報出爐，其中先進光受惠於NB需求穩定，第1季稅後盈餘為3427萬元，遠優於去年同期虧損，單季每股盈餘為0.31元；中揚光則受淡季影響，第1季稅後虧損為2414萬元，每股淨損為0.24元。

NB需求因全球新冠肺炎疫情未止維持高檔，先進光第1季合併營收為8.91億元，年成長64.7%，營業毛利為1.79億元，單季合併毛利率為20.09%，營業淨利為3900萬元，稅後盈餘為3427萬元，遠優於去年同期虧損，每股盈餘為0.31元；累計前4月合併營收為12.34億元，年成長49.56%。

中揚光第1季合併營收為為3.58億元，營業毛利為8465萬元，營業淨損為1252萬元，稅後淨損為2414萬元，每股淨損為0.24元。

中揚光4月合併營收為1.05億元，年減16.73%，累計前4月合併營收為4.63億元，年減11.11%。

中揚光持續擴大智慧型手機鏡頭代工業務，目前中揚光手機鏡頭代工以5M(百萬畫素)3P產品為主，其中生產占比達3/4大陸廠所生產的產品已進入獲利，公司近期再拿下8M4P產品，產品正在測試中，預計第2季可以開始貢獻營收。

去年手機代工占中揚光營收比重約15%，今年在新產品挹注下，手機代工營收占比將達25%，成為營運成長的推手，中揚光預估，今年營運可望略優於去年，由於相較於模具，手機鏡頭代工毛利率較不理想，公司希望透過拉高代工經濟規模，讓今年毛利率維持去年水準。

(時報資訊)