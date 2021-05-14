美國上周初次請領失業給付人數降至14個月新低，提振了投資人對美國經濟復甦的信心，周四美股強勁反彈，結束連續3天的跌勢。

美國勞工部周四公布，上周初次請領失業救濟金人數降至新冠肺炎疫情爆發以來的新低紀錄。

此外，美國勞工部公布，美國4月生產者物價指數（PPI）與一年前相比上漲6.2%，創下2010年11月以來最大漲幅，並超出經濟學家預期的升高5.9%。前一日公布的消費者物價指數（CPI）亦顯示美國通膨急升。

不過，聯準會已一再重申，這波物價上漲只是暫時現象，並不會演變為長期通膨。

周四收盤，道瓊工業平均指數大漲433.79點或1.29%，為34,021.45點。

標普500指數收漲49.46點或1.22%，為4,112.50點，創下逾1個月來最大百分比漲幅。

那斯達克綜合指數收漲93.31點或0.72%，為13,124.99點，近來跌深的科技股吸引投資人進場撿便宜，蘋果、微軟均漲逾1.5%。

標普500指數11大類股中，僅能源股收黑。受油價回落拖累，能源股指數下挫1.35%。

工業股大漲1.90%，表現最佳；其次為金融股漲1.87%。本周遭到拋售的科技股強勁反彈，終場收漲1.37%。

電動汽車製造商特斯拉下挫3%，使那斯達克指數漲幅受抑，表現不如道瓊指數和標普500指數。

特斯拉執行長馬斯克再度發文，強調其拒絕接受比特幣購車的立場，並稱比特幣耗電實在太誇張。這檔指標性的成長股在過去13個交易日中就跌了11日，本周以來特斯拉股價已下跌14.97%，料將創下2020年3月以來表現最差的一周。

最近的經濟數據引發投資人對通膨急升的擔憂，在需求激增之際，原物料和勞動力短缺恐將大幅推升物價。不過，周四投資人對通膨和供需失衡的擔憂有所緩解，小型股、晶片股和運輸股表現優於大盤。

Lenox Wealth Advisors投資長David Carter表示，周三跌得最慘的股票都在今日強勁反彈，因市場看好美國全年經濟增長都將保持強勁，以及眼前的通膨可能只是暫時的現象。

美國疾病管制與預防中心（CDC）提出新指南，稱在大多數情況下，已經完成疫苗接種的人可不必配戴口罩或與他人保持6英尺距離，航空股等典型經濟解封概念股應聲大漲。美國航空、聯合航空和達美航空均漲逾2%。

波音宣布其飛機電路問題的解決方案已經獲得美國監管機關批准，股價上漲0.8%。

(時報資訊)