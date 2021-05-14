31歲大陸歌手華晨宇先前爆出和張碧晨育1女，2人將在無婚姻的狀態下撫養孩子，互動也成為外界關注焦點，沒想到日前又有人爆料，華晨宇還有一個孩子，生母卻不是張碧晨，而是另一名名氣不高的女星，消息一出立刻掀起熱議，對此，華晨宇也回應了。

今年初華晨宇突然發文，「是的，我們有一個孩子。」張碧晨隨後也發長文解釋，她和華晨宇在2018年曾有過一段情，她發現懷孕後，未告知對方就獨自默默生下孩子，但由於孩子已經慢慢長大，還是決定讓華晨宇知道這件事，2人才共同公開，引起各界譁然。

張國剛過去就常造謠抹黑藝人蹭熱度。(圖/翻攝自微博)

日前導演周國剛又再爆料，形容華晨宇是蒲公英，暗諷他四處留情，「華晨宇其實還有一個孩子，和另外一個小女明星生的」，再度丟下震撼彈，然而該名導演過去就時常有荒謬發言，常造謠藝人的不實傳聞，因此許多網友都一面倒力挺華晨宇，要他將周國剛告上法庭。

華晨宇工作室硬起來喊告。(圖/翻攝自微博)

對此，華晨宇工作室也第一時間回應，嚴正否認傳聞，「本工作室在此敬告個別組織及個人，對於有預謀的惡意中傷、抹黑造謠華晨宇先生形象的行為我們絕不姑息，也絕不放棄追責！」強調不接受任何和解和協商，為了華晨宇的名譽，堅持要告到底。

(中時新聞網)