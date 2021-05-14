日本近來地震頻頻。據日氣象廳資訊，福島縣於當地時間14日7時58分左右(台灣時間6時58分)，發生規模6.0地震。震央位於福島線沖(北緯37.7度、東京141.8度)，震源深度40公里，目前暫不發布海嘯警報。受地震影響，東北新幹線自福島縣新白河到岩手縣一之關，一度暫停營運。

就在這次地震後不到半小時(當地時間8時23分，台灣時間7時23分)，福島縣又再傳出規模4.0地震。震源深度40公里，震度1。連兩起地震讓當局不敢大意，目前正釐清是否有災情傳出。

這次地震包括岩手縣、宮城縣、青森縣、秋田縣、山形縣、茨城縣、櫔木縣、千葉縣等多地都明顯有感，震度最大為4；甚至東京也能感到搖晃(部分區域為震度1，部分則為2)。

受地震影響，東北新幹線一度停駛，班車延遲約14分鐘。此外，東京電力公司也表示，目前位於福島的核一廠、核二廠，以及宮城女川核電廠皆無異常。東京電力表示將展開全面檢查，以確保周圍監測站沒有異常出現。

日本近來地震頻繁。先前京都大學人類暨環境學研究所教授鎌田浩毅更一度警告，在2030年至2040年間，日本恐發生規模高達9.1的大地震，不但範圍廣大，經濟損失更可能是311地震的10倍。

鎌田解釋，日本太平洋沿岸工業地帶為南海海槽震央區。從過去的數據與模擬結果來看，下一次南海海槽地震會在2035年左右發生。這波地震規模最高恐上看9.1；換言之，等於311東日本大地震發生在西日本上。

他表示，由於這一區是日本的工業精華，巨震將對日本經濟產生直接衝擊，恐是311大地震20兆日圓的10倍以上，包括東京都首都圈到九州都會受到極大的損害。

(中時新聞網)