下周國際新聞事件

5/17 周一 日本4月生產者物價

義大利4月通膨率

5/18 周二 日本第一季經濟成長率

英國3月失業率

歐元區第一季失業率

歐元區第一季經濟成長率

美國4月建築許可與新屋開工

業績報告：百度，家得寶，網易，沃爾瑪

5/19 周三 美國API原油庫存

澳洲5月Ｗestpac消費者信心

日本3月工業生產

歐元區4月新車領牌登記

歐元區/ 英國/ 加拿大4月通膨率

英國4月零售物價

美國EIA原油庫存

業績報告：亞德諾半導體，思科，Target超市

5/20 周四 美國聯邦公開市場委員會議紀錄

日本5月路透短觀

日本3月機械訂單

澳洲4月失業率

德國4月生產者物價

加拿大4月新屋價格

美國初次請領失業給付

業績報告：應用材料，騰訊

5/21 周五 韓國4月生產者物價

澳洲5月Markit製造業/服務業採購經理人

英國5月Gfk消費者信心

日本4月通膨率

日本5月Jibun銀行製造業/服務業採購經理人

英國4月零售銷售

法.德/歐元區/英.美5月Markit製造業/服務業採購經理人

加拿大3月零售銷售

歐元區5月消費者信心

美國4月成屋銷售

業績報告：強鹿

工商社論》檢視攬才專法一修再修的績效與治理
大陸商務部行動計畫 推動市場創新

(時報資訊)

#美國 #英國 #物價 #業績 #歐元區