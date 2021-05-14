下周國際新聞事件
5/17 周一 日本4月生產者物價
義大利4月通膨率
5/18 周二 日本第一季經濟成長率
英國3月失業率
歐元區第一季失業率
歐元區第一季經濟成長率
美國4月建築許可與新屋開工
業績報告：百度，家得寶，網易，沃爾瑪
5/19 周三 美國API原油庫存
澳洲5月Ｗestpac消費者信心
日本3月工業生產
歐元區4月新車領牌登記
歐元區/ 英國/ 加拿大4月通膨率
英國4月零售物價
美國EIA原油庫存
業績報告：亞德諾半導體，思科，Target超市
5/20 周四 美國聯邦公開市場委員會議紀錄
日本5月路透短觀
日本3月機械訂單
澳洲4月失業率
德國4月生產者物價
加拿大4月新屋價格
美國初次請領失業給付
業績報告：應用材料，騰訊
5/21 周五 韓國4月生產者物價
澳洲5月Markit製造業/服務業採購經理人
英國5月Gfk消費者信心
日本4月通膨率
日本5月Jibun銀行製造業/服務業採購經理人
英國4月零售銷售
法.德/歐元區/英.美5月Markit製造業/服務業採購經理人
加拿大3月零售銷售
歐元區5月消費者信心
美國4月成屋銷售
業績報告：強鹿
(時報資訊)
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